Coldiretti: “Costi raddoppiati, ma arriva il piano pesca: un miliardo di euro contro il caro energia”

Liguria. “Raddoppiano i costi per le imbarcazioni a causa di guerra e caro energia, ma c’è uno spiraglio: arriva il via libera ai fondi europei per aumentare la competitività e la sostenibilità della pesca nazionale. La Commissione UE adotta per l’Italia il Piano del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (Feampa), che destina al settore ittico tricolore quasi un miliardo di euro per i prossimi sei anni (2021-2026). Di questi, circa la metà dei fondi andrà alla pesca sostenibile, mentre oltre un terzo dei fondi sarà destinato all’acquacoltura, alla trasformazione e alla commercializzazione del pesce”. Lo afferma Coldiretti Liguria in una nota.

“Un annuncio importante – commenta Daniela Borriello, responsabile di Coldiretti Impresa Pesca Liguria – per un settore che sta attraversando un momento di difficile crisi a causa dell’esplosione dei costi energetici. Il prezzo medio del gasolio per la pesca, infatti, è praticamente raddoppiato rispetto allo scorso anno, costringendo i pescherecci liguri a navigare in perdita o a tagliare le uscite. Un problema importante, soprattutto se si tiene in conto che oltre la metà dei costi sostenuti dalle aziende ittiche è rappresentata proprio dal carburante. Tutto ciò, inoltre, ha favorito le importazioni di pesce straniero, il cui valore (secondo un’analisi Coldiretti sui dati Istat) è aumentato del 27% nei primi sette mesi del 2022. Un trend che, purtroppo, va a peggiorare ulteriormente una situazione in cui la produzione nazionale di pesce ammonta a circa 180mila tonnellate, mentre le importazioni di pesce fresco e congelato sono di circa 840mila tonnellate l’anno”.

“In questo scenario, però, per la nostra regione si scorge qualcosa di positivo: la Liguria, infatti, sarà premiata con una dotazione di risorse maggiori rispetto alla precedente programmazione – continua Borriello – e questo perché è una delle poche regioni italiane ad aver sempre speso in maniera ottimale tutta la dotazione ricevuta in ogni programmazione”.

“A pesare, però, sono anche le scelte dell’Unione Europea, che hanno portato a “una riduzione dell’attività di pesca per la pesca a strascico, il segmento più produttivo della flotta peschereccia nazionale, a poco più di 120 giorni – spiegano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, rispettivamente presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale – vale a dire un terzo delle giornate annue. Tutto questo ha portato di fatto la pesca a strascico sotto la soglia della sostenibilità economica, con il risultato che nello spazio di una generazione la flotta italiana si è ridotta di un terzo”. Fortunatamente, però, in questo caso la pesca a strascico per la Liguria mantiene comunque dei buoni numeri, impegnando circa il 30% delle quasi 500 imbarcazioni”.