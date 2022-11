Clownterapia, Francesca volontaria da 6 anni: “Aver riacceso dei ricordi a un anziano con Alzheimer? E’ magico”

Savona. “Un anziano con l’Alzheimer che ricorda una canzone di molti anni fa e la canticchia, un bambino che scoppia a ridere vedendoci. Sono questi gli attimi magici che ci regala la nostra attività di volontariato e di cui non puoi fare a meno“. A raccontarlo è Francesca Garroni, oggi 26enne, da 6 anni attiva nei SannaClown, gruppo savonese che si occupa di clowterapia sul territorio.

“La nostra è un’attività magica. Con piccoli gesti: una maschera, una battuta, una canzone, regali un sorriso, attimi di lucidità – continua -. E’ il caso di dirlo, quello che riceviamo noi è molto di più di ciò che doniamo. Sembra una frase fatta, ma è proprio così. Vedere un signore riacciuffare dalla memoria le parole di una canzone che ascoltava quando era più giovane, con l’emozione dei parenti presenti di fronte a quel momento di lucidità, è un’esperienza indescrivibile“.

Francesca, insieme al suo team di circa una trentina di volontari attivi nel savonese, prima del Covid ha animato il reparto pediatrico del San Paolo, case di riposo, e ora anche i luoghi dove si trovano gli ucraini giunti a Savona, organizzando anche raccolte giochi. “Quello che portiamo è colore e doni – racconta Francesca -. Innanzitutto ci presentiamo vestiti da clown con il classico naso rosso, il camice con maniche colorate, grossi occhiali, ma anche con giochi per piccini e oggetti per i più grandi. Speriamo che, con il ritorno graduale alla normalità causa Covid, si possa tornare a svolgere la nostra attività a pieno regime”.

Francesca, in un certo senso, gioca in casa: “Io faccio l’educatrice – ci spiega -. L’impegno lavorativo e quello nel volontariato si completano a vicenda. Il lavoro mi dà gli strumenti per saper gestire le diverse situazioni, il volontariato mi permette di fare esperienze utili per il mio lavoro”. Non bisogna però trascurare che per fare clownterapia occorre superare un corso di formazione per imparare a sapersi comportare in contesti delicati: “Noi siamo a contatto con bambini, adulti, anziani, ultimamente anche profughi di guerra. Ognuno ha le proprie sensibilità”. Ma una volta entrati a far parte del gruppo – oggi molto equilibrato con un’età che va da un minimo di 22 anni a un massimo di 70 – vengono organizzati anche diversi incontri anche con esperti per aggiornarsi.

Ma i Sanna Clown popolano anche le vie delle città e le manifestazioni. Oggi, sabato 26 novembre, ad esempio – dalle 10 alle 18 – saranno in piazza Sisto IV a Savona con baby dance, laboratori, favole, giochi, truccabimbi, palloncini e tanto divertimento per i più piccini, un appuntamento che vuole raccogliere anche fondi per sostenere le attività dell’associazione.