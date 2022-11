Ciao Ramon, da sempre nel cuore dei savonesi e da ieri ricordato con una targa al Prolungamento

Savona. Ramon era figlio di Savona, figlio adottivo ma importante. Tutti noi i suoi nipotini. Gilberto Gazave – questo il suo nome – gitano di Andorra, maestro circense di origini francesi e spagnole, mise radici qui da noi per portare a spasso i bambini al Prolungamento. Il resto del tempo lo trascorreva nella stalla con i suoi pony, da cui non voleva mai separarsi, nel vicoletto di fronte alle Piramidi.

Ha fatto questo per oltre 40 anni, tre generazioni, fino a quando se n’è andato per sempre, nel marzo del 2012, quando aveva 84 anni.

Da ieri, domenica 6 novembre, Ramon è ricordato con una targa in ceramica realizzata dal maestro ceramista Paolo Anselmo in viale Dante Alighieri, al Prolungamento, per opportuna iniziativa della pagina Facebook “Savona scomparsa”.

La commissione toponomastica del Comune ha dato il benestare al posizionamento della targa (ogni tanto persino la burocrazia ha un cuore) e ieri è stata sistemata su uno degli alberi vicino a dove cominciavano e finivano le brevi gite dei pony di Ramon. Sulla targa lui appare con il cappello, i baffoni e un ferro di cavallo per ricordare Furia, il pony preferito da tutti, e gli altri cavallini.

Erano gite che noi bambini dovevamo meritare, talvolta con mamma e papà, magari come premio per una settimana passata a studiare sui libri.

Quella di ieri è stata una grande festa, con rappresentanze francesi e spagnole e figuranti in costume della cavalcata nordista.