Chiusura punto nascite Savona, Santi: “Non esistono interessi delle singole province, ma dei liguri”

Savona. Ho contattato direttamente il Presidente Toti il quale mi ha assicurato che il piano sanitario non è ancora stato varato dalla giunta. Quelle che girano sono indiscrezioni che, quando avranno certezze amministrative, apriranno il confronto“. Il capogruppo in consiglio comunale di Toti per Savona rassicura sul rischio chiusura del punto nascite all’ospedale San Paolo.

Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, la bozza del nuovo piano sanitario regionale prevede la chiusura nel nosocomio savonese e la riapertura all’ospedale Santa Corona.

“Oggi commentare o discutere indiscrezioni in sede amministrativa sarebbe sbagliato – prosegue Santi. Nel merito il sistema sanitario regionale è collettivo. Non esistono interessi dei savonesi, dei genovesi, degli spezini o degli imperiesi. Ma dei liguri“, ha concluso il capogruppo.

Oltre alla levata di scudi del sindaco di Savona Marco Russo e dei componenti della maggioranza, anche la minoranza ha garantito il proprio impegno per un inversione di rotta. Nel frattempo il consigliere Fabio Orsi, del gruppo Toti per Savona, ha promesso battaglia per mantenere il punto nascite nella città della Torretta: “Se qualcuno pensa che la minoranza a Savona non si batterà per il Punto nascite si sbaglia. Personalmente penso che chi ci ha votato ci ha chiamato a difendere gli interessi della città ed a migliorarla. Anche se non abbiamo purtroppo poteri di governo, il nostro compito non cambia”.

Sempre nella minoranza, il consigliere ed ex primario di chirugia nel nosocomio savonese Angelo Schirru a poche ora dalla diffusione della notizia aveva annunciato che la minoranza avrebbe chiesto la convocazione della terza commissione con l’audizione del direttore generale Marco Damonte Prioli e dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola.