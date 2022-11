Chiusura punto nascite Savona, Lambertini: “Per la Valbormida è un disagio, il Santa Corona è lontano”

Savona/Cairo Montenotte. “La chiusura del punto nascite all’ospedale di Savona denota il momento di difficoltà che sta vivendo la sanità. Per noi è un disagio, per arrivare al Santa Corona bisogna percorrere più chilometri e con la situazione delle autostrade liguri non è facile raggiungere il San Paolo”. E il commento del sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini in merito alla bozza del nuovo piano socio sanitario regionale.

Il piano prevede che in provincia di Savona ci sarà posto solo per un punto nascite e la struttura che lo ospiterà sarà il Santa Corona di Pietra Ligure, sede del Dea di secondo livello.

I sindaci delle rispettive città, Savona e Pietra, hanno preso subito posizione sulla vicenda. Marco Russo l’ha definita “scelta sciagurata” e ha garantito che “Savona non lo acceetterà”, Luigi De Vincenzi, invece, ha accolto con soddisfazione la riapertura del punto nascite al Santa Corona. “Hanno ragione entrambi. Chiedere l’operatività due punti nascita in provincia non mi sembra una richiesta impossibile da realizzare“, ha detto Lambertini.

Russo, inoltre, accusa la Regione di mancato coinvolgimento dei territori, ma Lambetini sottolinea: “Quando abbiamo chiamato in Regione hanno sempre risposto, ma si parla solo dei problemi e difficilmente di soluzioni. Continueremo a discutere per avere i servizi che riteniamo essenziali”.

Nel frattempo la Regione ha riferito che “è in corso, considerate le risorse disponibili, una verifica per poter mantenere anche il punto nascite all’ospedale San Paolo di Savona“.