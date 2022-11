Chiusura punto nascite Savona, la minoranza chiede l’audizione in commissione consiliare di Gratarola e Prioli

Savona. “Siamo molto preoccupati per questo che sta succedendo. Siamo determinati a fare di tutto per evitare la chiusura”. A dirlo è il consigliere comunale ed ex primario di chirurgia Angelo Schirru.

Secondo la bozza del piano sanitario regionale, in provincia di Savona ci sarà posto solo per un punto nascite e la struttura che lo ospiterà sarà il Santa Corona di Pietra Ligure, sede del Dea di secondo livello.

Lunedi la minoranza chiederà la convocazione d’urgenza della terza commissione per l’audizione del direttore generale di Asl2 Marco Damonte Prioli e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola per chiedere spiegazioni sul nuovo piano socio sanitario ligure.

Se il documento sarà approvato dalla giunta regionale, Savona perderà definitivamente il punto nascite. I timori del sindaco di Savona Marco Russo, manifestati lo scorso luglio a seguito di alcune esternazioni del governatore ligure Giovanni Toti, sembrano trovare riscontro nel documento che, una volta ricevuto il via libera, traccerà il percorso della futura sanità ligure.

“Ricordo che il punto nascita a Savona ha sempre funzionato molto bene – prosegue Schirru -, sempre in un ottica di un servizio di equipe allargata, spesso noi chirurghi siamo dovuti intervenire in urgenza”.

E ricorda il bacino di utenza dell’ospedale: “Offre un servizio a 165mila residenti, fino alla Valbormida”. Il primo passo sarà il confronto in sede di commissione consiliare, “speriamo di non arrivare ad azioni eclatanti ma non è da escludere l’organizzazione di manifestazioni”, hanno concluso.

La bozza del piano socio sanitario ha scatenato le polemiche. Il sindaco di Savona Marco Russo ha usato parole durissime: “E’ assurdo anche solo ipotizzare la chiusura del punto nascite nell’ospedale del capoluogo. Savona deve reagire e l’amministrazione comunale farà la sua parte”.