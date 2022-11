Chiusura punto nascite Savona, De Vincenzi: “No a guerre di territorio. Ma assurdo non averlo al Santa Corona, DEA di II livello”

Pietra Ligure. Sono passati oltre due anni dalla chiusura del punto nascite dell’ospedale Santa Corona e il Comitato Nascere a Pietra scende nuovamente in piazza per chiederne la riapertura. Al presidio in piazza San Nicolò a Pietra Ligure, erano presenti oltre al Comitato Nascere a Pietra, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, i membri del Partito Democratico pietrese, il segretario Provinciale Dem Emanuele Parrinello, il consigliere regionale Roberto Arboscello, il sindaco di Cisano Massimo Niero.

Contestualmente, oggi sono emerse le novità del nuovo piano sanitario regionale che prevede l’apertura del punto nascite di Pietra Ligure e la chiusura di quello savonese. Soddisfatto il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi: “E’ una buona notizia che conferma le promesse fatte in questi due anni di riportare il punto nascite al Santa Corona, bisogna continuare su questa strada. Non vogliamo scatenare guerre di territorio, è giusto restituire quello che c’era e che deve esserci perchè il Santa Corona è un DEA di II livello e sarebbe assurdo non averlo“.

Il referente del Comitato Pierluca Bertuzzi ha ribadito: “Vogliamo che venga riaperto il punto nascite nell’ospedale classificato come DEA di II livello perchè offre maggiori garanzie. In questi due anni abbiamo visto numerosi parti in autostrada per distanze e ingorghi del traffico”. E sulla chiusura a Savona: “Noi abbiamo chiesto solo la riapertura a Pietra. Vorremmo che il legislatore nazionale provvedesse a dare le risorse nascite per aumentare il numero di presidi”, ha concluso.

“Lo abbiamo fatto in forma laica, senza bandiere e simboli di partito, nel pieno rispetto di coloro che si battono per una causa comune e che non vogliono cedere a strumentalizzazioni politiche di alcun tipo. Lo abbiamo fatto piuttosto per senso di vicinanza e condivisione verso i problemi che affliggono la nostra sanità e il nostro ospedale e per un sentimento comune. Prendiamo atto con rammarico la totale assenza dei quattro consiglieri di minoranza di Pietra Ligure. Oggi hanno perso un ottima occasione per dare un segnale forte di condivisione su un problema che riguarda tutta la cittadinanza”, hanno commentato i Dem pietresi.

E sulla chiusura del punto nascite di Pietra commentano: “Ci preme precisare che siamo rammaricati. Come ribadito in altre occasioni, non ci interessa la logica scellerata del ‘mors tua, vita mea’. Questa logica ha prodotto, in passato, danni enormi alla sanità della nostra provincia. Pur speranzosi nell’accogliere positivamente l’eventuale riapertura del punto nascite di Pietra Ligure, restiamo fortemente critici sulla gestione della sanità ligure“, ha concluso Silvana Mazza, segretaria del circolo PD di Pietra e della Val Maremola.