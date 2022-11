Chiusura punto nascite al San Paolo, la minoranza di Varazze: “Per le nostre future mamme Genova e Pietra troppo distanti”

Varazze. “Abbiamo appreso che il piano sanitario regionale prevede la chiusura del punto nascite all’Ospedale San Paolo di Savona. Questa notizia ci preoccupa fortemente perché crea una grande mancanza per il nostro territorio e per Varazze in uno dei settori più delicati della sanità come quello dell’assistenza alla gravidanza e al parto”.

Così i consiglieri comunali del gruppo “Varazze Domani” Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo Fazio, Giacomo Robello e Gianantonio Cerruti, che si uniscono alla forte presa di posizione sollevata in questi giorni sulla sorte del reparto savonese.

“Leggendo le notizie relative alla redistribuzione dei punti maternità, nello scenario peggiore i reparti più vicini per le future mamme di Varazze saranno Pietra Ligure per la provincia di Savona e il Galliera per la provincia di Genova, oggettivamente troppo distanti dalla nostra città” affermano.

“Fin da ora chiediamo al sindaco Pierfederci di farsi portatore presso i tavoli ufficiali e dedicati delle esigenze del nostro territorio, senza timore di confrontarsi anche aspramente con la Regione per portare avanti il diritto delle mamme varazzine ad avere vicino un luogo sicuro dove recarsi per far nascere i propri figli”.

“Ricordiamo allo stesso sindaco che Varazze è stata già recentemente penalizzata dalla riforma della sanità regionale e si è vista scippare una casa di comunità hub (presidio di soccorso h24) e chiediamo al consigliere regionale Bozzano (eletto con Toti) di destarsi e prendere posizione ufficiale e formale per difendere il territorio che lo ha eletto”.

“Come opposizione seguiremo con attenzione anche questo tema per noi fondamentale e ci riserviamo di presentare all’attenzione del Consiglio comunale un ordine del giorno per portare avanti anche ufficialmente in ogni modo le esigenze del nostro territorio” concludono gli esponenti della minoranza varazzina.