Chi rinnova, chi si sposta di locale: i commercianti albenganesi resistono alla crisi

Albenga. La crisi morde, ma gli esercenti del Viale Martiri di Albenga, il salotto buono della città, biglietto da visita importante dello stato di salute del commercio locale, non ci stanno e resistono.

C’è chi, come Luca, titolare del Caffè Roma, in un atto di speranza e fiducia nel futuro, ha rinnovato i locali e chi, come i Pollio, titolari del negozio di telefonia, traslocano in una location più ristretta per risparmiare e non chiudere l’attività. Commercianti provati dal difficile triennio che ha visto dapprima le chiusure dei locali per la pandemia da Covid, poi in questi mesi la crisi economica dovuta ad un forte aumento delle bollette. Esercenti che nonostante la crisi non mollano e decidono di investire o tenere duro.

“Sono stati due anni difficilissimi che ci hanno provato molto – racconta Luca, titolare del Caffè Roma – con covid, chiusure, restrizioni e ora il caro bollette. Ostacoli che hanno influito e che in alcuni momenti ci hanno fatto pensare ‘quasi quasi tiro i remi in barca, tiro giù la saracinesca e cambio lavoro’. Nonostante questo andiamo avanti. Noi abbiamo pensato che siamo troppo innamorati di questo lavoro e di questo caffè e abbiamo rinnovato il locale reinvestendo e credendoci ancora di più”.

“Questo è il nostro intento e proseguiamo con questa forza. Devo ringraziare i nostri collaboratori e i clienti che ci hanno sostenuto in questo progetto. I clienti erano preoccupati perchè il locale era chiuso per i lavori, invece abbiamo riaperto: non possiamo arrenderci. Noi crediamo nel nostro locale e speriamo di aver fatto la scelta giusta. Sul viale altre attività rinnoveranno i locali, il viale è il salotto di Albenga, deve continuare ad esserlo e questo è lo spirito con cui affrontiamo investimenti e progetti”, conclude Luca.

Concetti ribaditi anche dalla titolare del negozio di telefonia Pollio, a conduzione familiare: “Siamo qui per certificare che in 25 anni di attività abbiamo cercato di dare del nostro meglio ai clienti. Il viale centrale è il salotto buono di Albenga e cerchiamo di resistere come tanti altri commercianti. Ci sposteremo a fianco dell’attuale locale, in un locale più piccolo e meno dispendioso: risparmieremo ma daremo gli stessi servizi e la qualità ai nostri clienti. Nonostante covid, mascherine, limitazioni, bollette astronomiche cerchiamo di resistere”.

Aggiunge il figlio Tiziano: “Siamo qui dal 1997, insieme ad altre siamo una delle aziende storiche di Albenga. In piena pandemia, un po’ controcorrente, ci eravamo spostati allargando gli spazi vendita; ora ci spostiamo in un negozio più piccolo, tre metri qui a fianco, per far fronte a questa inflazione e ai costi aumentati. Ma manterremo gli stessi servizi e continueremo a dare voce ad Albenga. Cambia poco, anzi saremo ancora più forti“.

In occasione arriva anche il commento dell’amministrazione comunale ingauna. “Grazie ai commercianti, che continuano a credere nella nostra città, decidono di aprirvi nuove attività, investono per migliorare i loro locali e ampliano la loro offerta e l’accoglienza, Albenga in questi ultimi anni ha fatto un enorme passo avanti”, dichiara l’assessore al commercio Mauro Vannucci.

Continua l’assessore: “In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo (anche a causa dal caro bollette), i commercianti di Albenga continuano a distinguersi e a far crescere, con spirito di servizio e collaborazione con l’amministrazione, la nostra città diventata vero e proprio punto di riferimento nel comprensorio e non solo”.

“È grazie a questa bella sinergia tra pubblico e privato che la Città delle Torri è sempre più attrattiva dal punto di vista turistico, attirando visitatori da vicino e lontano, e commerciale.

Molti grandi marchi, ma anche piccoli e medi imprenditori, stanno continuando a investire ad Albenga e questo è sotto gli occhi di tutti”, conclude con soddisfazione Vannucci.