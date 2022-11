Ceriale, guasto al riscaldamento: chiusura per le scuole di via Magnone

Ordinanza del sindaco di Ceriale Luigi Romano per la rottura dell’impianto di riscaldamento del polo scolastico di via Magnone con la conseguente chiusura della scuola cerialese, in quanto risulta impossibile garantire una idonea temperatura interna alla struttura per lo svolgimento dell’attività didattica.

E’ stata quindi disposta la chiusura temporanea degli edifici componenti il polo scolastico che ospitano minori dall’età compresa tra i tre e i quattordici anni, al fine di evitare disagi alla salute degli alunni e del personale scolastico.

“La chiusura è necessaria per procedere all’esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento, che verranno presumibilmente effettuati nelle giornate del 30 novembre e del 1 dicembre” si legge nell’ordinanza.

“L’utilizzo della palestra annessa al polo scolastico è consentito alle associazioni sportive anche in assenza del riscaldamento, previa scelta consapevole da parte delle stesse”.

“L’ordinanza è stata prontamente trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Val Varatella affinché ne diffonda il contenuto alle famiglie e ne disponga l’applicazione al personale operante nella scuola” conclude il provvedimento adottato dal primo cittadino cerialese.

Terminato l’intervento, con le opportune verifiche tecniche sulla funzionalità dell’impianto, la scuola sarà riaperta.