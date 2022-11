Centro prelievi chiuso a Celle, il consigliere Abate: “Servizio importante, deve tornare attivo”

Celle Ligure. Da pochi giorni uscito dalla minoranza di Uniti per Celle, Jacopo Abate, oggi consigliere indipendente di opposizione, chiede notizie sul centro prelievi, chiuso da tempo. Un’interpellanza che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale.

“Il centro prelievi era un servizio collaudato e ben funzionante, molto caro alle fasce deboli della popolazione ed in modo particolare agli anziani, non in grado di spostarsi autonomamente e ora costretti a muoversi da Celle verso i paesi limitrofi per accedere ai servizi Asl, oppure a rivolgersi a strutture private, a pagamento, se hanno possibilità economica per farlo – spiega Abate – In passato, per poter mantenere attivo il servizio, era stata stipulata una convenzione con Asl 2 Savona, anche a seguito di pressioni dei cittadini e raccolte firme da parte degli stessi. Tale accordo prevedeva che il Comune si facesse carico delle spese di funzionamento e la Asl di quelle relative alle analisi”.

“L’impegno economico del Comune – sottolinea – non era particolarmente oneroso e le disponibilità di bilancio ancora oggi consentirebbero di mantenere attivo il centro prelievi, che era e rimane un servizio di pubblica utilità”.

Per queste ragioni, Abate interpella il sindaco Caterina Mordeglia sulla questione perché “venga spiegato il motivo per cui il centro prelievi non ha più riaperto, se c’è la volontà della giunta di riaprire questo servizio così importante per la cittadinanza, quali azioni ritiene intraprendere per spiegare ai cittadini l’attuale situazione e per giustificare la chiusura del centro prelievi”.