Cengio, incidente nella notte in via Mazzini: due ragazzi feriti, uno trasportato d’urgenza in ospedale

Cengio. Incidente stradale, nella notte appena trascorsa, a Cengio. Il sinistro si è verificato intorno alle 23, in via Mazzini.

Stando a quanto riferito, a rimanere coinvolte sono state due auto, guidate da due giovani. Sono ancora in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma quel che è certo è che entrambi i mezzi sono finiti contro un muro.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento di due ambulanze e dell’automedica del 118.

Dopo aver prestato le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasportati in ospedale: il più grave, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; il secondo, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.