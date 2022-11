Cengio, Chahmi e Di Nardo festeggiano il primato: “Ogni domenica scendiamo in campo per giocarcela”

Cengio. Domenica pomeriggio presso il “Carlo Mazzucco” di Voze (Noli) è andata in scena Nolese-Cengio, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone B). Le due squadre hanno dato vita ad un match frizzante e divertente, una sfida in cui gli ospiti sono stati bravi ad imporsi capitalizzando al massimo le numerose occasioni create.

Lo 0-3 finale ha esaltato l’ambiente granata, uno status confermato dalle interviste post gara. Ai microfoni di IVG.it sono infatti intervenuti Tarik Chahmi e Davide Di Nardo, due dei tre marcatori della rotonda vittoria contro la Nolese.

A prendere parola per primo è stato proprio Chahmi, centrocampista classe 1997 il quale ha esordito dichiarando: “Siamo una squadra e lo abbiamo dimostrato in campo entrando subito con la mentalità giusta e senza mollare di un centimetro. Il nostro obiettivo è quello di provare a vincere lottando ogni domenica indipendentemente dall’avversaria che ci troviamo di fronte.”

Successivamente è intervenuto Davide Di Nardo, bomber del Cengio riuscito a sbloccarsi dopo qualche domenica di digiuno: “Finalmente era arrivato il momento di segnare. Ringrazio Matteo Olivieri per l’assist al bacio, è stato emozionante tornare al gol.”

Infine Chahmi ha concluso l’intervista ringraziando i tifosi granata, supporter ogni domenica presenti e pronti a far sentire la propria voce per sostenere la squadra guidata da mister Gianluca Molinaro.