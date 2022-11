Cengio capolista. Molinaro “on fire” come Pioli? “Speriamo”, commenta l’allenatore

Cengio. Una settimana da capolista per sognare in grande. È stato un Cengio in grande spolvero quello sceso in campo al “Carlo Mazzucco” di Voze (Noli), una squadra volitiva e propositiva abile ad annichilire la Nolese che, prima della sconfitta rimediata ieri, occupava il primo posto del Girone B del campionato di Seconda Categoria.

Vittoria in grande stile (uno 0-3 senza appello il risultato finale) e primo posto conquistato dunque per la compagine allenata da mister Gianluca Molinaro, tecnico già entrato nel cuore della piazza tanto da dedicargli un coro speciale.

Nei minuti finali del match contro la Nolese infatti, i tifosi del Cengio hanno intonato “Molinaro is on fire”, una rivisitazione dell’ormai celeberrimo coro che, sulle note di “Freed from desire” di Gala, lo scorso anno ha trascinato il Milan alla conquista del diciannovesimo scudetto della sua storia (“Pioli is on fire” la versione ideata dai tifosi rossoneri per esaltare il proprio allenatore).

Nel post partita non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte del tecnico granata, mister il quale ha iniziato il proprio intervento analizzando la gara disputata dai suoi: “Al termine di questo match non potrei che provare sensazioni positive, abbiamo disputato una grande gara. Devo fare i miei complimenti alla Nolese perchè ha giocato un bel calcio, forse ad oggi tra tutte le squadre che abbiamo incontrato è quella che ha saputo trasmettere più gioco. Non buttano mai via la palla e hanno sempre le idee chiare, in primis i complimenti vanno a loro. Noi abbiamo giocato bene, il risultato poteva essere più rotondo ma l’importante è aver vinto. Oltre ai tre punti abbiamo messo in campo una grande prestazione, sono molto soddisfatto.”

Successivamente Molinaro ha esaltato i giocatori a sua disposizione, interpreti contraddistinti da un grande un senso di responsabilità il quale ha creato una grande coesione all’interno dello spogliatoio. “Ho centellinato le forze di tutti perchè mercoledì e domenica saremo di nuovo in campo – ha continuato l’intervistato – Non vogliamo mollare di un centimetro rimanendo sempre sul pezzo, posso contare su un grande gruppo squadra.”

Infine il tecnico del Cengio ha dedicato un pensiero ai suoi supporter, questo in conclusione commentando il coro a lui dedicato: “I nostri tifosi sono sempre numerosissimi, li saluto ringraziandoli perchè ci seguono sempre e ovunque in maniera costante. ‘Molinaro is on fire’? È dall’inizio dell’anno che me la cantano, speriamo che porti fortuna perchè, da quando è iniziata la nuova stagione, tralasciando qualche scivolone, non abbiamo mai perso una gara. Il campionato è ancora lungo, vedremo.”