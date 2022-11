Celle ricorda la ceramista Renata Minuto, recentemente scomparsa

Celle Ligure. Un ricordo, per non dimenticare Renata Minuto, considerata una delle più grandi artiste liguri del suo tempo, scomparsa lo scorso ottobre. L’occasione sarà la celebrazione del “Fibonacci Day”, in onore del grande matematico, domani 23 novembre.

Nello spazio ricreativo della Mezzalunga e nell’incontro organizzato dagli Artisti per la Matematica, CelleLab2 e Comune, si commenteranno infatti anche le opere esposte nella Galleria degli Artisti, dove c’è una ceramica della Minuto, “Le cellette dell’alveare”, simbolo del mondo matematico delle api. In questa occasione , sarà proiettato anche un video delle opere custodite nella galleria dove un tempo passava il treno e gli studenti dello scientifico commenteranno, dal punto di vista matematico, questo lavoro che ci ha lasciato Renata Minuto.

È stato scelto il giorno di Fibonacci, 23 novembre, 1, 1, 2, 3, i primi 4 numeri della successione di Fibonacci, proprio perché ci sono molte opere della Galleria che hanno questo tema. Sarà presente il fratello di Renata Minuto, oltre agli artisti e ai ragazzi.

Tra le tante sue opere, quella realizzata, anni fa, nel 1995. Un maestoso bassorilievo di ceramica dedicato alla patrona di Savona, Nostra Signora di Misericordia, che fu donato, insieme alle Confraternite savonesi, a Papa Giovanni Paolo II, tuttora conservato nei Giardini del Vaticano.

Renata Minuto è stata la prima artista donna ad aver realizzato un’opera d’arte esposta nei Giardini Vaticani. Questa donazione fu resa possibile grazie a Monsignor Raffaello Lavagna