Celle piange la scomparsa di Francesca Oliveti

Celle Ligure. Una vita a Celle. Francesca e quel suo gran cuore. Conosciuta da tutti. La notizia della sua scomparsa, a soli 46 anni, è arrivata nel primo pomeriggio e ha colpito il paese.

“Troppo giovane per andarsene” commentano in centro. “Quanti ricordi insieme a lei, che aiutava sempre gli altri”. Questo ci dicono le persone che, in questi minuti, ne piangono la scomparsa.

Francesca, sulla passeggiata a mare. Sorridente. A Celle, e non solo, la ricordano con grande affetto e si stringono alla mamma, alla sorella e agli adorati nipoti.

I funerali venerdì mattina alle 9 e 30 a San Michele per dire l’ultimo “ciao” a Francesca: i suoi begli occhi grandi, come il suo cuore.