Celle Ligure, interrogazione della minoranza su semaforo e lavori di Rio Santa Brigida: “A che punto siamo?”

Celle Ligure. Notizie sulla reinstallazione del semaforo e sui lavori di ampliamento del rio Santa Brigida. Le chiede al sindaco Caterina Mordeglia, il consigliere indipendente di opposizione Jacopo Abate con un’interpellanza che sarà discussa durante la seduta del prossimo consiglio comunale.

“Considerato che, a causa del cantiere, l’area commerciale di Via Aicardi convive da tre anni con la chiusura della viabilità pedonale e che lo stesso ha contribuito in parte alle numerose chiusure di esercizi commerciali storici danneggiati dalle conseguenze della pandemia e oggi dal caro bollette, viste le dichiarazioni rilasciate in consiglio comunale dal sindaco, a partire dal mese di aprile 2020, che asseriva che i ritardi nell’ultimazione del cantiere in prima battuta fossero da imputare alla mancanza degli scatolati e successivamente ad un procedimento giudiziario che vedeva coinvolti i proprietari delle abitazioni della zona e la ditta esecutrice dei lavori, viste le dichiarazioni rilasciate da Anas in data primo settembre, in cui si annunciava il riposizionamento del semaforo a fare data dal 15 settembre, in prospettiva dell’inizio dei lavori per la conclusione dell’opera”.

scrive il consigliere di opposizione, Abate che chiede “di conoscere la data di inizio lavori sul Rio Santa Brigida, quali azioni o trattative ritiene portare avanti l’amministrazione nei confronti di Anas affinché questa opera finalmente si concluda e se non ritiene opportuno convocare una pubblica assemblea in cui spiegare a cittadini e commercianti la situazione attuale”.