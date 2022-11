Celle Ligure, inaugurato il “Centro d’Ascolto”: un aiuto a chi è in difficoltà

Celle Ligure. Taglio del nastro per il Centro d’Ascolto nei locali delle Opere della chiesa di San Michele. Frutto di mesi di lavoro, di incontri e confronto tra i volontari che hanno avuto e sviluppato questa idea per fornire un servizio utile a chi ha necessità. Così le comunità parrocchiali di San Michele, Piani e Sanda hanno stretto una forte sinergia e hanno creduto fin da subito a questo progetto. Dieci volontari, uno spazio dedicato a chi è in difficoltà.

Da oggi il “Centro d’Ascolto” è una realtà grazie anche al supporto della Caritas diocesana e del Comune di Celle. “Un gesto concreto per dare risposte ai problemi e alle sofferenze delle persone che chiedono di essere ascoltate – spiegano a IVG – sarà un percorso che coinvolgerà anche la comunità parrocchiale, per stare vicino a queste persone, insieme”. E, per chi ha bisogno, proprio i fedeli già stanno facendo qualcosa. Una domenica al mese, infatti, le offerte raccolte vengono destinate a questo progetto.

Anche il Lions Club Varazze – Celle ha dato una preziosa e concreta mano ai volontari. Un atto generoso: la donazione di un computer e di una stampante.

Un momento partecipato quello della cerimonia di inaugurazione con don Silvester Soosai, insieme ai volontari che gestiranno il centro, al sindaco Caterina Mordeglia, al direttore della Caritas, Alessandro Barabino, alle realtà del paese. Taglio del nastro e benedizione.

Il Centro d’Ascolto sarà aperto il mercoledì dalle ore 15.30 alle 17:30 nei locali delle Opere Parrocchiali della chiesa di San Michele Arcangelo.

Chi volesse dare un contributo per aiutare può farlo con bonifico intestato a: Parrocchia San Michele Arcangelo IBAN IT77P0503410600000000019424.