Celle commemora oggi i suoi cari defunti con due funzioni religiose

Celle Ligure. Non dimenticare chi non c’è più. A Celle due funzioni religiose, oggi, 2 novembre.

La prima questa mattina alle 11 nel Camposanto del paese, la seconda messa, oggi pomeriggio alle 15, nel Cimitero di Sanda, frazione nell’entroterra di Celle.

In caso di pioggia la prima messa si terrà nella chiesa di San Michele Arcangelo, la pomeridiana, in quella di Sanda. L’amministrazione comunale, insieme alla Croce Rosa e all’Avis, ha ricordato ieri chi non c’è più con un minuto di silenzio e un omaggio floreale per i cari defunti.