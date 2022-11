Caso ex Savam, Altare con Noi: “Necessario incontro pubblico per informare i cittadini sugli sviluppi”

Altare. Un incontro pubblico per discutere sulla vicenda dell’ex Savam. A chiederlo è il gruppo di minoranza “Altare con noi” che ha inviato una lettera al sindaco Roberto Briano.

“Quali consiglieri comunali di minoranza – spiegano Giuseppe Grisolia, Carlo Pansera e Eleonora Caruso – in virtù del mandato ricevuto da una parte significativa di elettori altaresi, abbiamo chiesto un incontro pubblico al sindaco Briano affinché possa fornire le risposte alle domande dei cittadini, che si interrogano sempre più insistentemente sugli sviluppi del problema ex Savam e la riapertura della viabilità interrotta”.

E poi aggiungono: “Siamo sorpresi ed amareggiati dalle dichiarazioni che ha reso alla stampa, affermando che fare polemica in questa fase è controproducente e che l’incontro pubblico verrà fatto quando l’orizzonte sarà più chiaro. Dalla chiusura delle vie del paese sono trascorsi oltre 45 giorni e ad oggi ci sentiamo solo ripetere che stanno lavorando ogni giorno, che tutti gli enti stanno collaborando e che ci sono i tempi tecnici. Ricordiamo sommessamente al sindaco che la trasparenza ed il confronto non appartengono alla polemica, ma al diritto dei cittadini ad avere informazioni e dati sull’azione amministrativa e sulle modalità con le quali gli amministratori pubblici agiscono per raggiungere i propri obiettivi”.

“Tutti – proseguono – vorrebbero conoscere il prodotto tangibile di questo lavoro quotidiano della giunta comunale e degli altri enti coinvolti, ma dalle risposte generiche ed evasive viene da dubitare che si stia ancora brancolando nel buio. Riteniamo ciò gravissimo, perché le notizie rassicuranti fornite sinora servono solo a tentare d’indorare la pillola, facendo presagire che tutto resterà ancora così per altro tempo”.

“Un incontro pubblico – ribadiscono con forza dal Altare con noi – è un dovere politico e morale di una amministrazione comunale dinnanzi ad una situazione così grave, mentre escludere la popolazione, i commercianti e le associazioni non fa che inasprire gli animi. Il nostro programma elettorale metteva al centro la ex Savam e noi rispettiamo l’impegno preso, anche come consiglieri di minoranza”, concludono.