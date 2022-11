Caro energia, variazione di bilancio da 600mila euro. Tomatis: “Il governo aiuti gli enti locali”

Albenga. All’esame del Consiglio comunale di Albenga la variazione di bilancio legata al caro energia, dal valore di 600mila euro.

A illustrare la pratica il sindaco Riccardo Tomatis che afferma: “La variazione che abbiamo portato in consiglio vede, tra le voci principali, quella di 600 mila euro stanziati per gli aumenti che vi sono stati sui prezzi energetici”.

“Albenga, fortunatamente e in maniera lungimirante, ha aderito al Progetto ELENA. Con ENGIE e il passaggio al Led, infatti, abbiamo avuto l’80% di risparmio dei consumi. Purtroppo gli aumenti sono stati così ingenti che abbiamo comunque dovuto prevedere questa variazione. Ci auguriamo che il Governo intervenga per aiutare e sostenere gli Enti Locali che oggi si trovano in grossa difficoltà e le famiglie”.

Oltre a questa variazione la nostra Amministrazione continua a puntare sulla sicurezza idrogeologica del territorio e sui giovani: “Abbiamo stanziato 116 mila euro per la pulizia e la manutenzione di rii, fossi e canali (a turnazione stiamo intervenendo sui numerosi corsi d’acqua presenti sul nostro territorio così come da programmazione) e 130 mila euro sono stati destinati agli impianti sportivi”.

“Con tale somma interverranno sulla pavimentazione del Palaleca (90 mila euro) e sullo stadio Riva” conclude il sindaco ingauno.