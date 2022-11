Caro energia, Sanna (Pd): “La Regione aiuti le piscine”

Liguria. Intervenire con apposite risorse regionali per aiutare le piscine nella gestione dell’emergenza energetica. E’ la richiesta alla giunta regionale contenuta nell’interrogazione presentata dal consigliere regionale Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta dai colleghi del gruppo.

Il consigliere ha ricordato che “un impianto di medie dimensioni spende da 120 mila a 150 mila euro all’anno tra energia elettrica e termica e che questa voce sarà moltiplicata per tre o quattro volte”.

“Le associazioni sportive che gestiscono impianti natatori sono in fortissima difficoltà a causa del caro bollette e, a differenza di quanto dichiarato dall’assessore Ferro in risposta alla mia interrogazione sul tema, in molti se non ricevono un aiuto immediato rischiano davvero di chiudere. Per questo chiediamo alla Regione, prima che le associazioni spariscano – a causa di costi dell’energia troppo elevati da sostenere – o essere costrette ad aumentare le tariffe per sopravvivere, di fare una manovra che preveda lo stanziamento, in tempi brevi, di fondi per il caro bollette”, lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna, dopo la discussione in aula della sua interrogazione sulla crisi energetica che sta colpendo le piscine liguri.

“Lo stesso Toti, a margine del Convegno Cgil sul lavoro, ha annunciato di prevedere un sostegno per affrontare i rincari, la nostra richiesta è che quanto verrà fatto sia esteso anche alle associazioni sportive e a chi gestisce le piscine, che sono un presidio sui territori e punto di riferimento di molti giovani. Siccome il problema è nazionale chiediamo inoltre, che la Giunta si faccia carico di sensibilizzare il governo per stanziare fondi a sostegno degli impianti sportivi”, conclude Sanna.

L’assessore allo sport Simona Ferro ha sottolineato che “il mondo dell’associazionismo sportivo è stato più volte ascoltato su questo tema e che sono state accolte le segnalazioni di criticità in sinergia con le amministrazioni comunali, che spesso sono proprietarie degli impianti natatori”.

Ferro ha spiegato che le Regioni attendono la fine delle procedure di erogazione dei contributi del governo e che, nel frattempo, la giunta il 28 ottobre ha approvato uno stanziamento di 2,5 milioni per le imprese che investono nell’efficientamento energetico”.