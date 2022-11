“Comunità energetiche opportunità per Borgio Verezzi”: mozione della minoranza

Borgio Verezzi. Il gruppo di minoranza “Borgio Verezzi X tutti” e la consigliera Maddalena Pizzonia hanno depositato una mozione per chiedere l’istituzione di una commissione che possa occuparsi di Comunità Energetiche, una nuova opportunità per incentivare l’uso di energie rinnovabili come già fatto in altri comuni.

“Durante l’ultimo incontro pubblico organizzato dal gruppo di minoranza ci è parso chiaro che l’attenzione e l’interesse su queste nuove opportunità di utilizzare l’energia rinnovabile siano elevate. Crediamo che in un momento storico come questo, in cui le fonti energetiche fossili sono sempre più scarse, sempre più inquinanti e costose, si debba avere l’obbligo di guardare ad un futuro più ecologico, incentivando sia dal punto di vista privato che dal punto di vista pubblico l’utilizzo di energie alternative” afferma il capogruppo di opposizione Gabriele Murrighile.

“A ciò si aggiunga la guerra in Europa e i grandi cambiamenti mondiali che spingono decisamente all’insù i costi, provocando uno stato di ‘caro bollette’ davvero preoccupante nei prossimi tempi”.

“Consci del fatto che non sarà facile muoversi in un ambito normativo e burocratico complesso e in divenire come quello che si sta affacciando per le Comunità energetiche, reputiamo necessario che il nostro Comune, sebbene di modeste dimensioni, faccia i suoi passi e non rimanga indietro, in modo da non farsi sfuggire le grandi opportunità che si stanno aprendo in questo ambito, opportunità sia a livello economico che ecologico”.

“Uniti alla consigliera Pizzonia abbiamo quindi presentato una mozione per chiedere di istituire una commissione ad hoc, rappresentativa di tutto il Consiglio comunale con membri di maggioranza e di minoranza, che possa lavorare per cercare di costruire, come già fatto in altri comuni, una vera e propria Comunità Energetica con la possibilità di andare ad incidere concretamente sull’impatto ambientale, di arginare il caro bollette e di costruire una vera e propria rete in cui i vantaggi del singolo coincidono con quelli della comunità” conclude Murrighile.

Per la consigliera Maddalena Pizzonia: “Spesso sentiamo le amministrazioni comunali riempirsi la bocca di parole come sostenibilità, rispetto dell’ambiente e transizione energetica, credo che con una proposta come questa si possa realmente fare qualcosa di concreto per andare finalmente nella direzione giusta. Il nostro è un territorio piccolo, in poco meno di 3 kilometri quadrati si potrebbe pensare di unire le forze fino a quasi arrivare all’autosufficienza potenzialmente, però bisogna iniziare.

“Quando i colleghi del gruppo consiliare mi hanno fatto questa proposta ho ritenuto subito di partecipare in quanto si allinea perfettamente con ciò che ritengo sia indispensabile per la Borgio Verezzi del futuro che deve tornare ad essere un piccolo gioiello dove l’attenzione all’ambiente, la cura del paesaggio, la cultura e anche i momenti di vacanza sono presenti in maniera sincrona per cittadini e residenti”.

“Spero vivamente che questa proposta venga accolta dalla maggioranza così da poter iniziare a lavorare per rendere realtà questa proposta nel più breve tempo possibile” conclude la consigliera Maddalena Pizzonia.