Carcare, trovato alla guida di un veicolo con revisione scaduta insulta un agente: denunciato

Carcare. Insulta un agente della polizia locale durante la contestazione di un verbale per mancata revisione e viene denunciato all’Autorità Giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale ai sensi dell’art 341bis del Codice Penale.

È successo a Carcare nei giorni scorsi, dove è stato un dipendente di un esercizio commerciale a rendersi responsabile del grave atto di offesa ai danni di un agente.

Durante il servizio di controllo del territorio, due agenti hanno comminato una sanzione al proprietario di un veicolo con revisione scaduta da oltre un’anno. Ma durante la compilazione del verbale, il trasgressore ha insultato l’agente più alto in grado.

L’uomo è stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale ai sensi dell’341bis del Codice Penale, in quanto il fatto è avvenuto in presenza di altre persone.