Carcare. Bravi ai ragazzi di Valbormida Formazione che hanno terminato gli esami del Quarto anno – Tecnico della Ristorazione. Sono stati giorni impegnativi e ricchi di prove superate egregiamente.

A concludere gli esami del “Tecnico di cucina e tecnico dei servizi di sala-bar” sono stati i colloqui orali, preceduti da prove pratiche, anche di cucina, che, in questo caso, hanno sorpreso commissione e “invitati” per la bravura dei ragazzi nella preparazione di piatti squisiti, nel servizio e nella buona volontà.

L’esame, distribuito su tre giornate, ha previsto come abitudine, diverse tipologie di prove e di step progressivi: dalla prova multidisciplinare, italiano, storia, inglese, a quella professionale con le relative specifiche dei servizi di sala/bar e cucina, caffetteria, allestimento sala, preparazione cocktail e appetizer, prova di cucina fondata su una mistery box, dalla prova scientifico- tecnologica, matematica, informatica, scienze degli alimenti, amministrazione aziendale, sicurezza e Haccp, ai colloqui orali.

“Le allieve e gli allievi hanno affrontato con grande maturità questa prova di esame, conseguendo un Diploma Tecnico e la possibilità di essere inseriti nelle classi quinte degli Istituti Alberghieri per sostenere quindi la maturità” spiega a Ivg. It Alberto Isetta, Direttore di Valbormida Formazione. Il sistema IeFP ,Istruzione e Formazione Professionale, finanziato dal programma Operativo Regionale FSE Regione Liguria, rappresenta un’occasione formativa di qualità per i ragazzi in uscita dalle scuole secondarie di primo grado, ex scuole medie, in quanto permette loro di acquisire un bagaglio di cultura generale ed imparare un mestiere, attraverso la partecipazione ai laboratori pratici e agli stage curricolari previsti a partire dal secondo anno”.

È molto soddisfatto il direttore Isetta, che segue da sempre con passione la formazione degli allievi “alcuni, in uscita dal quarto anno, hanno deciso di proseguire il proprio percorso attraverso il reinserimento nella classe quinta di un Istituto Alberghiero. Questa decisione, maturata e sostenuta dai docenti e dalle tutor del corso negli scorsi mesi, non può che renderci felici e orgogliosi. Avranno modo di approfondire materie curricolari e affinare ulteriormente le competenze tecniche e manuali necessarie per l’ingresso nel mondo del lavoro nel settore della ristorazione” conclude Isetta.