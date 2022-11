Carcare, la minoranza interroga l’amministrazione sui pannelli fotovoltaici della scuola Rodari

Carcare. I consiglieri comunali Rodolfo Mirri, Alesssio Morrone e Daniela Lagasio del gruppo consiliare “Impegno per Carcare” hanno presentato una interrogazione relativa ai pannelli fotovoltaici situati sul tetto della scuola primaria “G. Rodari”.

“Premesso che durante un nostro sopralluogo abbiamo constatato che sul tetto della Scuola Primaria “G. Rodari” sono stati installati circa 62 pannelli fotovoltaici che alla data odierna non risultano operativi e nemmeno collegati alla rete elettrica con un grande spreco di denaro pubblico – si legge nel documento -. Considerato che il fotovoltaico fornisce energia elettrica pulita grazie ai pannelli solari che trasformano l’energia solare in elettricità, che può essere consumata subito, immagazzinata negli accumulatori o ceduta ad enti di distribuzione; considerato secondo i dati Arera per l’energia elettrica, nel quarto trimestre 2022, la famiglia tipo (clienti domestici con consumo di energia elettrica annui di 2.700 KWh e una potenza impegnata di 3 Kw) avrà un aumento del prezzo di riferimento del +59% rispetto al trimestre precedente e dei pregressi aumenti), costi che graveranno pesantemente anche sulle casse del nostro Comune”.

“Considerato che – aggiungono – ciascun modulo fotovoltaico, 62 pannelli fotovoltaici, se collegati avrebbero prodotto dai 300/400 watt cadauno nelle ore diurne per una media di otto/dieci ore giornaliere per un totale di circa 25 Kw al giorno, per un totale annuo di circa 9.000 Kw; considerato che al notevole risparmio giornaliero di non trascurabile valore, una quantità di energia avrebbe potuto essere immessa nella rete nazionale con ulteriore beneficio per le casse comunali; considerato che in tal senso anche il nostro Comune avrebbe contribuito a risolvere il problema nazionale di carenza energetica per le note difficoltà politiche in corso, rispondendo anche alle istanze del Governo Nazionale”.

Tutto ciò premesso e considerato, i consiglieri di minoranza interrogano il sindaco e l’assessore di competenza per conoscere “quali edifici sono stati installati a Carcare i pannelli fotovoltaici e quando sono terminati i lavori di installazione sul tetto della scuola primaria “G. Rodari”, quando è stato effettuato il collaudo di fine lavori della scuola primaria “G. Rodari” (produrre documentazione), quanto sono costati complessivamente i lavori suddivisi edificio per edificio (produrre documentazione), se è stata avviata la pratica per la cessione dell’energia eccedente il fabbisogno comunale, considerando che la prevalenza di edifici scolastici avrebbe sicuramente prodotto eccedenze (periodi primavera-estate e festività), perché a tutt’oggi gli impianti non sono stati attivati, qual è la sorte degli ulteriori 38 pannelli circa che risulterebbero installati in altri edifici comunali e si chiede altresì di quantificare il mancato risparmio e gli eventuali mancanti introiti che sarebbero derivati per l’eventuale cessione di energia elettrica prodotta in eccedenza, dalla data di agibilità degli impianti fino alla data odierna”, concludono.