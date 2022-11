Campo Borel a Finale, “Le persone al centro”: “Vogliamo conoscere le tempistiche di ripristino”

Finale Ligure. “Interpelliamo l’amministrazione comunale per conoscere quali siano gli intendimenti, in particolare per quanto afferisce i tempi, per provvedere al ripristino delle condizioni di agibilità dell’impianto Felice Borel”.

Ad affermarlo sono i consiglieri Camilla Fasciolo e Paolo Folco del gruppo “Le persone al centro”, che hanno presentato una interpellanza ad hoc.

“Attualmente le tribune non risultano dotate delle necessarie condizioni, seppur formali, di agibilità e gli effetti prolungati di detta inagibilità risultano di grave pregiudizio, sportivo ed economico, per il gestore dell’impianto e comunque per i numerosi appassionati, costretti nei mesi passati a significative difficoltà per l’accesso agli eventi sportivi giocati al Borel”, hanno proseguito.

Disagi anche dal punto di vista sportivo: “La prossima partita Finale – Albenga, valida per la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, verrà disputata allo stadio G. Ellena di Loano. Il timore concreto è che l’inagibilità possa protrarsi per l’intera stagione in corso, con numerose e verosimili incognite per gli anni successivi”, hanno concluso.