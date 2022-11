Campioni Nazionali Libertas: la giovanissima Matilde Levaggi (Ginnastica Artistica Finale Ligure) premiata all’Olimpico di Roma

Lo scorso venerdì, 25 novembre 2022, all’Olimpico di Roma sono stati premiati i Campioni Nazionali Libertas.

Per il Settore A.S.D. ArteGinnastica della Polisportiva del Finale quel giorno è stata convocata e premiata Matilde Levaggi, giovane atleta che nel mese di maggio aveva vinto i Campionati Nazionali Libertas con il mini trampolino, laureandosi Campionessa Nazionale Italiana per l’Anno Sportivo 2021/2022.

Classe 2013, Matilde si allena sotto la guida della Tecnica Martina Basso che l’ha accompagnata alla premiazione. Le vediamo in queste foto, insieme al Cav. Roberto Pizzorno, Presidente Regionale Libertas per la Liguria, nonchè Delegato Provinciale CONI per la provincia di Savona.

Per l’evento, ricco di emozioni ed entusiasmo erano presenti più di 6000 persone. Si è trattato di una giornata, dedicata alla passione sportiva più spontanea e coinvolgente, quella di migliaia di bambini e ragazzi che ogni anno partecipano ai Campionati Nazionali Libertas.

Il Presidente Nazionale Libertas Andrea Pantano, nel comunicato stampa afferma: “Ho voluto fortemente questo momento per i nostri ragazzi. E’ fondamentale, infatti, testimoniare con i fatti che la Libertas c’è, ed è vicina alle associazioni, agli atleti e alle loro famiglie, con determinazione e riconoscenza per l’impegno e la passione con cui testimoniano ogni giorno i valori più alti dello sport italiano”.

A premiare gli atleti, in questa giornata importante, oltre al Presidente Libertas Andrea Pantano erano presenti il Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Claudio Barbaro e l’Onorevole Marco Perissa.

“Siamo orgogliosi che dopo solo un anno, dall’inaugurazione della sezione di Ginnastica Artistica a Finale Ligure, la passione e la voglia di lavorare e impegnarsi abbia portato, anche uscendo dal difficile periodo del Covid, ottimi risultati, che sono stati immediatamente riconosciuti dagli enti di promozione sportiva” ci dicono dal settore A.S.D. ArteGinnastica della nostra Polisportiva, ” e per Matilde ci auguriamo che questo sia solo il primo passo verso una lunga carriera sportiva!”.

I complimenti giungono inoltre anche alla tecnica Martina Basso, di cui ci dicono: “E’ una tecnica di esperienza, che ha militato lei stessa nei gruppi nazionali di ginnastica artistica e che proprio per questo mette a disposizione con passione la sua esperienza e capacità nel preparare le nostre giovani atlete!”

La Polisportiva del Finale, al completo, si unisce nel congratularsi con la giovanissima ginnasta Matilde Levaggi, con la tecnica Martina Basso, e con tutto il suo settore A.S.D. ArteGinnastica, per l’impegno, il lavoro e la passione con cui promuovono i loro corsi e allenano le loro atlete e i loro atleti.

Per tutte le informazioni sui loro corsi che si svolgono a Finale Ligure, potete contattare:

Andrea Carola Violante – mail: asdarteginnastica16@gmail.com / cell.: 393-3165718

Carlotta Violante – mail: asdarteginnastica16@gmail.com / cell.: 342-3504643