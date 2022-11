“Campioni del servizio 2023”, protagoniste le strutture Costa Edutainment: per i parchi acquatici ci sono “Le Caravelle”

Le strutture del gruppo Costa Edutainment ricevono per il quinto anno consecutive il riconoscimento per la qualità del servizio nell’indagine “Migliori d’Italia – Campioni del servizio 2023” realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza e pubblicata oggi sulla testata “Repubblica Affari & Finanza”.

Al primo posto nella categoria degli “Acquari” si conferma Acquario di Genova, seguito da Acquario di Cattolica e Acquario di Livorno; al primo posto nella categoria dei “Parchi di divertimento” si conferma Italia in Miniatura, con Oltremare nella selezione Top servizio; al primo posto nella categoria “Parch acquatici” l’Aquafan, con il parco Le Caravelle di Ceriale nella selezione della realtà “Top servizio”.

A decretare questi successi sono gli stessi clienti, visitatori e consumatori italiani, intervistati sul gradimento del servizio ricevuto: oltre 250.000 le persone intervistate sul servizio erogato da 1.929 aziende di 190 diversi settori dell’economia. Raccolti i dati, solo le aziende che ottengono punteggi superiori al molto buono, ricevono il sigillo di qualità “Top del servizio” dell’Istituto.

I risultati raggiunti dalle strutture di Costa Edutainment sono un riconoscimento dell’impegno e della ricerca da parte del gruppo di esperienze per il pubblico coinvolgenti e ad alto valore aggiunto in un mercato sempre più esperto ed esigente. Impegno che si è ulteriormente rafforzato nel 2022, alla ripresa di tutte le normali attività.

La soddisfazione dell’ospite è uno dei principi guida delle scelte aziendali di Costa Edutainment per continuare nel tempo a rimanere leader del mercato di riferimento in Italia.

Investire, ampliare, proporre, entusiasmare ed educare: la formula che Costa Edutainment porta avanti e coinvolge tutti i settori del gruppo e interessa ogni singola azione, dall’ideazione di nuovi exhibit e nuove esperienze per i diversi target di riferimento agli investimenti sulla customer care con sempre costante attenzione alla qualità dei contenuti e al rapporto di fidelizzazione del cliente.

Costa Edutainment è leader in Italia nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica. Gestisce oggi 11 strutture in Italia: in Liguria l’Acquario di Genova, uno dei più grandi acquari in Europa, la Biosfera, l’ascensore panoramico Bigo, La Città dei bambini e dei Ragazzi che il 2 prossimo dicembre riapre al pubblico in una location e in una veste completamente rinnovate, il parco acquatico Le Caravelle e il villaggio turistico Il Paese di Ciribì a Ceriale; sulla riviera romagnola l’Acquario di Cattolica, i parchi Oltremare, Aquafan e Italia in Miniatura, e in Toscana l’Acquario di Livorno.