Camera di Commercio, al via nuovo servizio per la cyber security

Savona. Rischi informatici, attacchi cyber, truffe telematiche, furto di identità, tutela dei dati aziendali: questi i temi del webinar gratuito dal titolo “Quanto la tua impresa è “vulnerabile” ad attacchi dalla rete?” organizzato dal PID (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio Riviere di Liguria in collaborazione con Dintec, Yoroi Company e Infocamere.

L’incontro si svolgerà in diretta streaming sulla piattaforma Zoom mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 11. Per partecipare è necessario compilare il modulo on line disponibile alla pagina http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=1093 del sito web della Camera di Commercio.

Questo il programma dell’incontro:

• 11.00 Saluti istituzionali

• 11.10 Il progetto Check Up Sicurezza IT dei Punti Impresa Digitale – PID Alessio Misuri – DINTEC

• 11.30 La cybersecurity e il PID Cyber Check Fabio Martinelli – CNR

• 11.50 Gli Strumenti di analisi della vulnerabilità per le PMI : il Cyber Exposure Index Marco Castaldo – YOROI COMPANY

• 12.10 Attivazione degli strumenti di analisi della vulnerabilità Rosanna Tedeschini – INFOCAMERE

• 12.30 Conclusioni e spazio per “Domande & Risposte”.

Nell’occasione sarà presentato il nuovo servizio di assistenza alle imprese in materia di cyber security denominato “Checkup Sicurezza IT”, nato per aiutare l’impresa a capire i rischi informatici ai quali è esposta: dagli attacchi cyber alle truffe telematiche passando dal furto di identità e molto altro. I servizi sono realizzati da Dintec e Infocamere – in collaborazione con Yoroi Tinexta Cyber- e sono strutturati su due livelli di analisi, base e avanzato.

Il “PID Cyber Check” è il primo test gratuito di autovalutazione che misura il livello di rischio di attacco informatico al quale l’impresa è esposta e fornisce una stima del danno economico derivante dai possibili attacchi. Al termine del test viene elaborato e fornito all’impresa un report personalizzato. In tal modo, l’imprenditore può disporre degli elementi di base necessari per valutare il livello di esposizione al rischio e quantificare il conseguente danno.

Il “Cyber Exposure Index” è uno strumento di analisi più evoluto che, attraverso un complesso algoritmo di estrazione ed analisi dei dati sul web, verifica se e come i cyber criminali sono entrati in possesso dei dati di un’impresa e quali informazioni hanno a disposizione per poterla attaccare.

Il “Cyber Exposure Index” viene calcolato partendo dal sito web e dalla casella di posta aziendale (collegati al dominio), verificando la quantità dei servizi esposti su internet, l’elenco delle vulnerabilità potenziali sfruttabili dall’esterno (già note ai cybercriminali) e le “fughe di dati” relative ad utenze e password legate all’azienda.

(Per ogni informazione contattare il team del PID alla mail: digitalpromoter@rivlig.camcom.it)