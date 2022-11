Calcio: Vado-Sestri Levante 0-1 (LIVE)

Vado-Sestri Levante 0-1 ( 7’Casagrande)

Primo Tempo:

30′ Giallo a Casagrande (S).

22′ Opportunità Sestri Levante. Ancora Casagrande, rimasto in avanscoperta dopo un corner. Viene servito in profondità. Difesa vadese nuovamente distratta.

Il terzino ospite si presenta a tu per tu con Ascioti e tira da posizione defilata. Il portiere vadese si oppone.

Trascorso il primo quarto d’ora. Più Vado nel gioco. Ma Sestri Levante in vantaggio sfruttando, con cinismo, una situazione da calcio piazzato.

13′ I locali segnano con Spanu. Il pallone si infila nell’angolino (a gioco comunque già fermo). Fallo non ben chiaro dalle tribune.

10′ Il Vado prova a reagire. Lo Bosco finta dal limite dell’area e libera la conclusione col sinistro. Palla alta di poco.

7′ GOL SESTRI LEVANTE! Al primo episodio dopo una una fase interlocutoria e di studio. Angolo dalla destra, batte Parlanti. Parabola a uscire.

Casagrande, lasciato colpevolmente solo all’altezza del dischetto, colpisce al volo con ottima coordinazione. Girando nell’angolino basso e infilando un ancora freddo e inoperoso Ascioti 0-1.

L’incontro inizia in perfetto orario (14:30).

Il Vado si schiera con la formazione tipo, 4-3-3. Ascioti in porta (nuovamente preferito a Cirillo). Ghigliotti e Spanu terzini. Bane affianca Ropolo in difesa. D’Iglio in cabina di regia. Castelletto e Capano le mezzeali. In attacco Capra appoggia il duo Lo Bosco-Di Renzo.

Il Sestri Levante, privo di Firenze (infortunato), risponde con un 4-4-2. Anacoura tra i pali. Furno e Casagrande terzini. Pane e Oliana centrali difensivi. Troiano e Candiano in mezzo al campo. Parlanti e Cirrincione le ali. Davanti Daniello a supporto di Marquez.

Tabellino:

Vado: Ascioti, Ghigliotti, Spanu, D’Iglio, Ropolo, Bane, Capra, Castelletto, Lo Bosco, Capano, Di Renzo

Sestri Levante: Anacoura, Casagrande, Furno, Pane, Oliana, Troiano, Parlanti, Candiano, Marquez, Daniello, Cirrincione

A disp.: Pucci, Nenci, Salvo, Masini, Occhipinti, Currò, Cominetti, Rovido, Marzi. All. Barilari (squalificato)

Arbitro: Gianluca Catanzaro (Catanzaro). Assistenti: Domenico Romano (Nola) e Claudiu Fecheta (Faenza)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato. Fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: Bane, D’Iglio (V), Casagrande (S). Angoli 1-3. Spettatori 300 circa.

Presentazione:

Vado Ligure. Nella quattordicesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado riceve il Sestri Levante. Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio “Ferruccio Chittolina“, ore 14:30.

Sfida al vertice tra le due liguri rossoblu. I vadesi, con 25 punti in classifica, occupano il terzo posto. I corsari guardano invece tutti dall’alto dei loro 34 punti, in un avvio di stagione al di sopra delle aspettative. I levantini si presentano a questo scontro diretto con un considerevole vantaggio di + 7 rispetto alla Sanremese seconda e + 9 dal club del presidente Franco Tarabotto.

Il Vado è reduce da un pareggio a reti involate in casa del Bra (0-0), prima volta finora in questo campionato in cui la compagine vadese non è andata a segno.

Il Sestri Levante ne viene da un lungo filotto di nove vittorie consecutive; in trasferta ha inoltre finora sempre conquistato, senza digressione alcuna, l’intera posta in palio.