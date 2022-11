Calcio: il Vado domina, ma vince solo di misura col Gozzano (2-1)

Vado-Gozzano 2-1 (34′ Capra, 77′ “Rig” Lo Bosco – 26′ Montalbano)

Cronaca diretta (LIVE):

90’+7 Fischio finale: Vado-Gozzano 2-1.

90′ Cinque minuti di recupero.

83′ Gozzano in dieci uomini. Mazzotti, già ammonito, dopo l’ennesimo fallo a centrocampo, si vede sventolare in faccia il secondo cartellino. Finendo anzitempo la propria partita.

77′ GOL VADO! Dagli undici metri va Lo Bosco, che con una cannonata centrale sfoga tutta la propria rabbia. Vado in vantaggio. Punteggio comunque ancora stretto per quanto visto finora in campo.

76′ Rigore Vado. Capra apre sulla destra. Ghigliotti stoppa a seguire e mette in mezzo. Di Renzo stoppa a centro area, vendendo spinto da un giocatore piemontese. L’arbitro indica il dischetto.

73′ Ancora un’occasione per il Vado. Punizione dalla trequarti destra. Di Renzo irrompe all’altezza del dischetto col piattone, palla alta di un metro a portiere battuto.

67′ Altra opportunità Vado. Punizione dai venticinque metri. A incaricarsi della battuta è D’Iglio. La palla fa la barba al palo.

61′ Vado a un passo dal vantaggio in due circostanze ravvicinate.

Azione a tamburo battente dei locali.

Capano calcia in diagonale. Vegge si oppone di piede. La palla sopraggiunge e Lo Bosco, che tira a botta sicura. Vagge salva nuovamente i suoi, con un grande intervento, deviando incredibilmente in angolo con la mano di richiamo.

51′ Super giocata di Capra. Il fantasista vadese si aggiusta il pallone in area con un numero da circo e, spalle alla porta, si esibisce in una splendida rovesciata (senza che il pallone tocchi terra). La conclusione viene però murata da un difensore piemontese.

47′ Giallo a Mazzotti (G).

La sfida riprende alle ore 15:34.

Secondo tempo

45’+2 Fine primo tempo: Vado-Gozzano 1-1.

45′ Due minuti di recupero.

39′ Opportunità Vado. Punizione dalla fascia destra. Calcia D’Iglio. Bane svetta di testa da ottima posizione, non inquadrando però lo specchio.

A seguire rete annullata al Vado. Di Renzo ravvisato in fuorigioco dall’assistente dell’arbitro.

34′ GOL VADO! Punizione dal limite, conquistata da un funambolico Capra. Un metro fuori dall’area, posizione centrale.

Lo stesso fantasista vadese si incarica della battuta.

La barriera, stra folta – composta da sei elementi – si apre, traendo in inganno il portiere piemontese Vagge. Il pallone finisce dentro; i locali pervengono meritevolmente al pareggio. 1-1.

26′ GOL GOZZANO! Dama colpevolmente dimenticato dalla retroguardia vadese, riceve a destra e dal fondo crossa basso. Montalbano, in prossimità del dischetto, calcia una sorta di rigore in movimento. Il suo tiro rasoterra, di prima intenzione, si infila nell’angolino basso. 0-1.

L’andamento delle sfide dei rossoblù è dunque sempre il medesimo rispetto ad altre partite. Vado in controllo, ma beffato al primo tiro in porta degli avversari su venali disattenzioni.

21′ Ammonito Ghigliotti (V).

Trascorsi i primi venti minuti. Il Vado staziona sempre con una certa stabilità nella metà campo avversaria. Il Gozzano chiude gli spazi e prova ad agire di rimessa. Pur non avendo, al momento – ad eccezione di una mischia – creato alcun pericolo dalle parti di Cirillo.

10′ Capra dribbla due avversari e libera una staffilata col sinistro nei pressi della lunetta dell’area.

Il portiere ospite Vegge si tuffa e devia in corner.

6′ Vado in avanti. Azione sviluppatasi sulla catena di destra. Lo Bosco riceve dal vertice destro dell’area, si libera e conclude. Centrale, Vagge blocca.

2′ Di Renzo apre a sinistra per Capra. Questi punta dama e crossa in mezzo.

Lo Bosco stoppa di petto a centro area, ma in equilibrio precario non riesce a indirizzare verso la porta.

L’incontro inizia alle ore 14:32.

Il Vado si schiera con l’ormai consolidato 4-3-3 di mister Didu (oggi squalificato). Cirillo in porta, rientrante da un lungo infortunio (primo gettone di presenza). Bane e Ropolo i centrali difensivi. Ghigliotti e Spanu terzini. D’Iglio in cabina di regia; con Mele e Capano mezzeali. In attacco Capra d’appoggio alla coppia-gol Di Renzo-Lo Bosco.

Primo tempo

Tabellino:

Vado: Cirillo, Ropolo, D’Iglio (78′ Castelletto), Capra (90’+1 De Bode), Lo Bosco, Di Renzo, Ghigliotti (86′ Tinti), Capano, Mele, Bane, Spanu

A disp. Fresia, Manno, Adusa, Cenci, Casazza, Lagorio. All. Gracchi (Didu squalificato)

Gozzano: Vagge, Cicagna, Kambo (61′ Palma), Rao, Pennati (80′ Molinari) , Sangiorgio, Mazzotti, Gasperoni (46′ Nicolin), Dama, Montalbano (73′ Scarpa), Dalmasso

A disp.: Vallecchi, Gemelli, Turato, Botta, Molinari, Lettiero. All. Schettino

Arbitro: Francesco Zago (Conegliano Veneto). Assistenti: Alberto Callovi (San Donà di Piave) e Davide Fenzi (Treviso)

Note: Pomeriggio terso e sereno. Fondo sintetico in ottime condizioni. All’83’ espulso Mazzotti (G) per somma di giallo. Ammoniti: Ghigliotti, Tinti, Capra (V) Cicagna (G). Angoli 9-2. Spettatori 150 circa.

Vado Ligure. Nella dodicesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado ospita il Gozzano. Fischio d’inizio oggi pomeriggio, allo stadio “Ferruccio Chittolina”, ore 14:30.

Il Vado, terzo in classifica con 21 punti, ricerca la vittoria dopo una sconfitta e un pareggio (Vado-Ligorna 2-4, Fezzanese-Vado 2-2). La capolista Sestri Levante è infatti scappata a – 7 e la Sanremese, seconda, si trova a 4 lunghezze dai vadesi. Quest’oggi per la prima volta in stagione al completo, con la formazione tipo.

Il Gozzano, poco più indietro, occupa il quinto posto nella graduatoria con 19 punti.