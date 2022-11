Calcio, Vado. Didu analizza la sconfitta contro il Sestri Levante: “Serve essere più cattivi e meno belli”

Vado Ligure. Un risultato che per i rossoblù può bruciare per essere stati più aggressivi soltanto nel finale, ma che si può giudicare corretto per i complessivi novanta minuti.

Il Vado ha giocato, come accade nella maggior parte delle occasioni, ma sotto porta ha fatto fatica ad essere incisivo e creare dei pericoli concreti, soprattutto nella prima frazione.

Marco Didu conferma: “Serve essere più cattivi e meno belli per poter andare ad azzannare i nostri avversi e concretizzare tutte quelle belle trame che creiamo”.