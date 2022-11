Calcio, un super Pontelungo non riesce a centrare la porta. Zanardini: “Questa partita si poteva sbloccare con un episodio”

Albenga. Super prestazione dei ragazzi di mister Zanardini contro la prima in classifica di Prima Categoria,il Camporosso. Dopo un match combattuto fino all’ultimo respiro, il Pontelungo non è riuscito a siglare nessuna rete, come d’altronde anche gli avversari. Pareggio sterile per entrambe le squadre, in ottica classifica: San Francesco Loano e Andora, con le vittorie contro rispettivamente Mallare e Oneglia, hanno scavalcato gli ingauni e accorciato sul Camporosso.

Partita giocata a livelli altissimi, i camporossini in più di una occasione hanno trovato difficoltà ad esprimere il proprio gioco. Come spiega anche l’allenatore del club, è mancata solo la gioia del gol:” Il calcio è anche questo, a volte puoi creare tanto e non riuscire a trovare il gol, altre volte puoi segnare subito e mettere le partite in discesa. Questa partita si poteva sbloccare con un episodio:il portiere, la difesa avversaria e un pizzico di sfortuna ci hanno negato il gol”.

Ottimo attacco, il migliore del campionato, ma un piccolo problema, imporsi negli scontri diretti:” Quest’anno non abbiamo ancora vinto nessun scontro diretto, 2 pareggi e 1 sconfitta contro le squadre più in alto in classifica. Adesso dobbiamo raccogliere le nostre forze e andarci a giocare la qualificazione nel turno di coppa mercoledì contro l’Andora. Sarà una partita sofferta: nella prima gara, dopo essere andati in vantaggio dal dischetto, hanno difeso il risultato tutto il match: così mi aspetto il ritorno. Il risultato di oggi ci porta a questa partita con un morale alto, cercheremo di centrare la qualificazione, in caso contrario renderemo onore all’Andora. Dobbiamo essere bravi a non concedere nulla e commettere errori: fondamentale comportarci come oggi: essere cinici e concreti“.