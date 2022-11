Calcio, Tobia lascia il Casale: intreccio di mercato in vista per il classe 2003

Savona. Una stagione da rilanciare. Si potrebbe sintetizzare in questa maniera la prima parte dell’annata di Nicolò Tobia, attaccante ex Legino in estate trasferitosi al Casale dopo le ottime prestazioni messe in campo con la casacca verdeblù.

Un doppio salto di categoria poteva lasciar presupporre qualche difficoltà, ma la partenza sprint del classe 2003 (Tobia ha messo a referto 4 gol in 5 partite) durante il precampionato aveva immediatamente messo a tacere gli scettici.

Mister Sesia però, una volta iniziati gli impegni ufficiali, ha concesso soltanto cinque gettoni all’attaccante ex Legino, dati che raccontano di un rapporto mai decollato e concluso consensualmente dalle due parti in causa. “I mesi a Casale sono stati bellissimi, ho avuto la fortuna di conoscere dei ragazzi fantastici e dei veri professionisti, dai giocatori fino ad arrivare al magazziniere” – ha spiegato Nicolò a IVG.it.

“Purtroppo le cose non sempre vanno come immaginato– ha continuato il classe 2003 – nella vita gli imprevisti sono all’ordine del giorno. È per questo motivo che, per alcune vicissitudini, si è deciso di interrompere il rapporto. Ringrazio tutti per l’opportunità concessami, dai ragazzi al direttore che, in estate, mi aveva convinto a vestire la maglia nerostellata.”

Infine non sarebbe potuto mancare un apprezzamento nei confronti del Legino, società che ha permesso a Nicolò di allenarsi (l’attaccante è anche subentrato dalla panchina nella gara di domenica persa 2-1 contro il Borzoli, ndr) in attesa di trovare una nuova sistemazione: “Il mio attaccamento ai colori verdeblù è noto, sono grato al club per il supporto che mi sta dando in questo periodo di transizione.”

L’operazione riscatto è dunque iniziata, Tobia è pronto ad accettare l’offerta giusta per rilanciarsi.