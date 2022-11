Calcio, Taggia. Siciliano dopo la sconfitta con l’Albenga: “Pensavo di strappare almeno un punto”

Arma di Taggia. L’Albenga è riuscito ad espugnare il Marzocchini grazie alla rete di Gabriele Beluffi, arrivata a cinque minuti dal novantesimo.

Simone Siciliano non vuole rimproverare nulla ai suoi ragazzi e nemmeno ai propri avversari, nonostante ritenga che “con un pareggio non avremmo rubato nulla”.

Sulle condizioni del terreno di gioco, invece, c’è il rammarico per le complicazioni che persistono per una squadra che cerca di giocare la palla e, in quelle condizioni, non riesce nel proprio intento.

Ora per il Taggia è tempo di concentrarsi su una sfida cruciale come quella contro l’Angelo Baiardo in terra genovese.