Calcio. Taggia, la nuova sfida di Andrea Biolzi: “L’atteggiamento farà la differenza”

Arma di Taggia. L’esonero di Simone Siciliano ha portato ad un ulteriore cambio di panchina nel campionato di Eccellenza Ligure. In terra taggese è stata una decisione davvero complicata, dati gli ottimi risultati raggiunti dall’ex tecnico, ma ha dovuto subito trovare una soluzione in vista del derby contro l’Imperia.

A subentrare è una figura conosciuta nel calcio savonese, sul taccuino di diverse società negli ultimi mesi: è tornato in pista Andrea Biolzi, l’ex Ceriale è il nuovo allenatore del Taggia.

Una chiamata arrivata alla base di un buon rapporto tra le parti e che Biolzi ha accettato calandosi sin da subito nell’ambiente: “Ci eravamo già visti quattro anni fa, prima che arrivasse Siciliano. Ero reduce da una bellissima stagione a Ceriale. Alla fine la trattativa non era andata in porto e qualche sera fa sono stato ricontattato. Quando c’è da cambiare un allenatore è sempre una situazione spiacevole, ed essendo stato esonerato nella mia carriera so cosa si prova, soprattutto quando si parla di Simone a Taggia: ha portato la squadra per la prima volta in Eccellenza e alle soglie della Serie D, facendo la storia di questa società“.

“La sera del primo allenamento è venuto a salutare i ragazzi e siamo stati un quarto d’ora parlare tutti insieme – continua Biolzi riferendosi a Siciliano -. Siccome ci sono tanti giocatori con cui ha creato un legame anche a livello umano, nel mio discorso di presentazione, ho detto loro che l’unico modo per rendere meno traumatico questo distacco è continuare lo straordinario lavoro che ha fatto lui, non andando a disperderlo. Non è scontato riuscirci in queste situazioni ma ho trovato una squadra ben allenata, che sta bene fisicamente, e una società chiaramente dispiaciuta ma vogliosa di fare bene e con persone squisite. Cercherò di inserire piano piano le mie idee di calcio ma, ripeto, non intendo stravolgere il lavoro svolto da Simone“.

Nell’attesa di una chiamata c’è stato il periodo per tenersi aggiornato. E proprio su un campionato come l’Eccellenza che presenta diverse insidie: “Ho visto quattro volte l’Imperia e tutte le partite in casa dell’Albenga, quindi le idee le ho abbastanza chiare. Penso ci sia molto equilibrio e con nessun risultato scontato. Non esistono squadre materasso ma sono tutte motivate per fare bella figura. Secondo me sarà l’atteggiamento a fare la differenza e noi, prima della sosta natalizia, dobbiamo metterci a fare punti perché altrimenti diventerà difficile”.

Il mercato si aprirà a giorni e per Biolzi non deve essere un assillo: “Non siamo ancora andati nei particolari con la società, però potrebbe essere previsto qualche innesto a dicembre. Io lo spero ma comunque devono essere mirati e non dispendiosi, seguendo la linee della società e non stravolgere nulla facendo follie”.

Un ritorno in panchina voluto ma senza la fretta di tornare in tempo zero: “Senza calcio sono stati mesi tranquilli nei quali mi sono goduto mia figlia, andando allo stadio con lei la domenica e in settimana dedicandomi al lavoro. Direi che questo distacco mi abbia fatto bene, venendo da tre anni molto intensi a Ceriale. L’anno degli allenamenti distanziati per il COVID è stato davvero difficile: lavoravo alla mattina, mangiavo e poi andavo al campo dalle 15 alle 21 con dei gruppi dalle 3/4 persone per volta, dipendeva dagli orari di lavoro dei ragazzi. Esageravo, sia chiaro, ma io faccio l’allenatore a tutto tondo con passione e, secondo me, se non lo si fa in questo modo è inutile farlo. Avevo promesso al mio amico Buttu che sarei andato a vedere qualche suo allenamento ma, con questa chiamata, ora non posso più andarci“.

Giusto una settimana fa è uscita la notizia delle sua supervisione in amicizia a Massimelli, neo allenatore della Baia Alassio. Ora, avendo trovato una nuova squadra, questa mansione volontaria è giunta al termine: “Flaviano è una persona squisita e anche un bravissimo allenatore. Pur non essendo giovane è ancora un pochettino inesperto, essendo alle prime armi con una Prima Squadra, ma è in grado di farsi le ossa e non ha bisogno dei miei consigli. Ci sentiamo spesso ed è molto entusiasta di questa nuova avventura, speriamo possa portare dei risultati in una situazione complicata“.

Il nome di Andrea Biolzi circolava frequentemente per le società alla ricerca di un allenatore, soprattutto conscendo il suo carattere verace e la sua conoscenza calcistica. Il Taggia è stata per lui un’occasione per poter uscire dagli schemi del comprensorio: “Avevo parlato con la Baia Alassio e con il Soccer Borghetto. Voglio ringraziare entrambe le squadre per avermi cercato, però era mia intenzione vivere un’avventura diversa dal solito, fuori da quello che è il mio mondo. L’anno do ve sono andato più lontano è stato quello a Varazze, poi sono sempre rimasto tra Albenga e Loano e lì si sono creati dei rapporti molto stretti sia quando giocavo sia da allenatore. Nonostante il Taggia sia una vera e propria famiglia e, col tempo, sono convinto ci legheremo molto, vorrei avere quel certo distacco e immergermi dall’esterno in questa nuova sfida“.