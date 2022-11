Calcio, Spotornese. Dorigo soddisfatto del punto contro il Savona: “Non abbiamo mai mollato”

Spotorno. Il pareggio contro il Savona è un altro risultato utile per la Spotornese che, da neopromossa, si trova a 14 punti in 7 giornate di campionato: una partenza decisamente importante.

Per mister Federico Dorigo, fino all’anno scorso un calciatore biancoazzurro, c’è soddisfazione per ciò che sta vedendo dai suoi ragazzi: “A parte la prima disattenzione su palla inattiva, ho visto una grande squadra con voglia di dominare il campo. Il Savona è un’ottima squadra, nonostante si allenino poco hanno giocatori forti e di esperienza. Noi non abbiamo mai mollato e abbiamo trovato il pareggio che potrebbe essere il risultato giusto”.

“Non mi aspettavo sinceramente questo tipo di partenza – confessa Dorigo – però il campionato è difficile e dobbiamo andare avanti di giornata in giornata. A dicembre faremo le prime valutazioni, guardando a che punto saremo”.

La piazza di Spotorno è ideale per poter fare calcio? Il tecnico non ha dubbi: “Tre anni fa eravamo una ventina di ragazzi e, per una promessa del nostro vicepresidente a suo papà, ci siamo messi in testa di ricominciare questo progetto sportivo. Oggi ci troviamo a giocare una partita storica in una cornice di pubblico fantastica. Noi lavoriamo con tanto entusiasmo e siamo riusciti a creare una buona squadra, soprattutto dal punto di vista umano“.