Calcio, spalti ancora chiusi a Finale. Cappa: “Valutiamo di trasferirci” il sindaco Frascherelli: “Siamo in attesa del responso”

Finale Ligure. Domani saranno passati esattamente due mesi dalla chiusura delle tribune del Felice Borel, come aveva spiegato il Sindaco Ugo Frascherelli ad IVG.it.

Ricapitolando sommariamente l’argomento in questione, si tratta della presenza di una transenna che rende l’impianto inagibile, come aveva giudicato la commissione sin dai tempi della Serie D, ovvero il 2017. Dopo anni di ordinanze emesse per poter far disputare regolarmente le partite alla società calcistica, la Prefettura ha emesso il suo ultimatum bloccandole: non c’è l’agibilità della struttura per aprirla al pubblico.

Da quel momento nulla è cambiato ed il Finale ha dovuto disputare le proprie partite casalinghe senza pubblico sugli spalti, che per poter assistere all’incontro deve necessariamente posizionarsi negli spazi adiacenti all’impianto.

“Noi non abbiamo voce in capitolo – spiega il presidente Candido Cappa – non possiamo far altro che sollecitare che la questione venga risolta al più presto“.

Per Cappa, come del resto per l’intero ambiente, inizia a diventare una situazione pesante: “Anche se finora abbiamo giocato contro squadre distanti dalla nostra provincia, abbiamo perso una cifra intorno ai 2000 euro. Di questi tempi si tratta pur sempre di una perdita non indifferente”.

“Ci è stato detto che ci sarebbe stata una procedura burocratica da seguire, trovando anche un tecnico per una perizia di agibilità, consentendoci di poter far entrare un centinaio di persone allo stadio – continua Cappa – però ad oggi non è ancora successo nulla. So che qualcosa si sta muovendo però ci vuole del tempo”.

Ora il Finale avrà due impegni fuori casa, uno a Cairo e l’altro ad Arenzano. Dopodiché ci sarà da fare una valutazione in vista della gara contro l’Albenga, il quale è seguito da numerosi sostenitori: “Se in questi 15 giorni non dovesse sbloccarsi nulla, prenderemo in considerazione di andare su un altro campo per il girone di ritorno“.

Il Campo Sportivo Carlo Mazzucco di Noli potrebbe essere un’alternativa da tenere in considerazione, ma ciò che il sodalizio si augura è che qualcosa si muova nel giro di queste due settimane.

D’altro canto il primo cittadino finalese, Ugo Frascherelli, ha espresso la sua solidarietà alla società sportiva finalese, spiegando come si sta evolvendo la situazione: “Siamo in attesa di avere il responso sulla possibilità di rendere agibile la parte di tribuna in muratura, limitata dai tubi, come soluzione temporanea. Dopo aver rifatto campo e le torri faro, la volontà dell’amministrazione è quella di rifare le tribune stesse. Si badi bene, tuttavia, che il Comune di Finale Ligure non possiede le risorse di una grande città, però è nostra intenzione agire in questo senso”.

Si stimano, infatti, cifre di diversa (ma alta) entità: “Si va dai 400 mila al milione di euro, dipende dal caso in questione. Se si vuol fare un’operazione per costruire gli spogliatoi e un bar sotto le tribune, ovviamente tutto ciò ha un costo maggiore. Ora però bisogna risolvere il problema dell’accessibilità, rendendolo parzialmente tale, potendo concludere questa procedura in un tempo relativamente breve”.

“Capisco perfettamente le preoccupazioni degli amici del Finale FC – conclude Frascherelli – però si tratta di una questione della quale se ne sta occupando una commissione dei tecnici per la materia, non decido io. Noi stiamo facendo il possibile e speriamo che tutto si risolva al più presto”.