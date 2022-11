Calcio, soddisfazione in casa Albenga: l’ex giocatrice bianconera Siria Mailia ha esordito nella Sampdoria Femminile

Albenga. Una notizia che ha fatto piacere a tutto l’ambiente bianconero: Siria Mailia, classe 2006 e fino a poco era giocatrice nel club ingauno, ha esordito con la maglia della Sampdoria in Coppa Italia Femminile.

La soddisfazione è espressa in questa nota del club:

“Della giovane giocatrice ingauna classe 2006 Siria Mailia, ne avevamo parlato in un art. del settembre 2019 nel momento in cui, dopo aver giocato fino all’anno precedente con i pari età dell’Albenga, aveva firmato per le giovanili della Sampdoria.

Ora arriva un’altra soddisfazione, per lei in particolare e per tutta la nostra società. Mercoledì 2 novembre ha esordito in Coppa Italia Femminile di serie A (fase a gironi – girone A) nella partita Ravenna – Sampdoria, chiamata in campo al 26’ del secondo tempo. Partita poi vinta dalla Squadra genovese per 1-2.

Complimenti a Siria dal presidente Simone Marinelli e da tutta l’ASD Albenga 1928, e auguri per il prosieguo della carriera ricca di altre soddisfazioni”.