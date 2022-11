Calcio, Savona vs Città di Cogoleto LIVE: i biancoblù puntano ai primissimi posti

CITTÀ DI COGOLETO 0 – SAVONA 0

6′ Avvio equilibrato. Il primo brivido è nell’area dei locali. La palla sbuca dalla destra e finisce tra i piedi di Caredda, la cui conclusione viene rimpallata da un difensore.

5′ Bel colpo d’occhio sugli spalti. Subito rumorosi i tifosi del Savona. Tanti bambini del settore giovanile presenti per sostenere il Città di Cogoleto.

1′ Si parte. Savona con la classica divisa biancoblù. Cogoleto in maglia blu con pantaloncini e calzettoni gialli.

Formazioni

Savona: 1 Porta, 2 Brazzino, 3 Esposito, 4 Di Roccia, 5 Apicella, 6 Matarozzo, 7 Fancellu, 8 Cavallaro, 9 Quintavalle, 10 Pondaco, 11 Caredda. A disposizione: 12 Barbara, 13 Fontana, 14 Moscino, 15 Lanzarotti, 16 Brema, 17 Rapetti, 18 Marrapodi. Allenatore: Frumento.

Città di Cogoleto: 1 Perata, 2 Mastrolilli, 3 Maragliano, 4 Socchia, 5 Tagliabue, 6 Caviglia, 7 Cozzi A, 8 Menoni, 9 Rebagliati Mattia, 10 Cozzi R, 11 Bruzzone. A disposizione: 13 Damonte, 14 Dibennardo, 15 Fazio, 16 Panucci, 17 Rebagliati Mirco, 18 Rebagliati Fabio, 19 Corino, 20 Crocco. Allenatore: Granone.

Arbitro: Giorgio Minniti di Genova

Il Savona scende in campo sul terreno di gioco del Città di Cogoleto per continuare la sua caccia al primo posto, ora distante sei punti – capolista il Quiliano&Valleggia vittorioso ieri nell’anticipo – e potenzialmente ridotto della metà alla fine di questa giornata in caso di sconfitta del Masone contro lo Speranza. I biancoblù si presentano da imbattuti (tre vittorie e cinque pareggi) in casa di una squadra che occupa la zona play out ma in crescita. La formazione di Granone ha conquistato otto punti fino a questo momento.

La classifica prima del fischio di inizio: Quiliano&Valleggia 20; Masone 18; Speranza 16; Spotornese, Savona e Pra’ FC 14; Albissole 12; Multedo 11; Letimbro 10; Olimpic 9; Città di Cogoleto 8; Vadese 7; Priamar Liguria 4; Veloce 0.