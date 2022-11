Calcio, Savona. Pondaco a segno anche contro la Priamar: “L’importante era vincere”

Savona. Tre punti e posizionamento in zona playoff. Questo è ciò che è fuoriuscito dall’esito di Savona-Priamar, gara vinta 3-0 dai ragazzi di Frumento con le reti di Sofia, Matarozzo e Pondaco.

Quest’ultimo si è dichiarato soddisfatto del risultato ottenuto dopo le fatiche di Coppa Liguria contro il Mallare: “Tre partite in una settimana sono tante, soprattutto per noi che non abbiamo tempo per recuperare allenandoci bene. Tuttavia l’importante era fare risultato e lo abbiamo fatto in questa occasione importante”.

Un plauso poi al gruppo squadra e alla tifoseria biancoblù che hanno instaurato un bel collegamento a livello affettivo: “Tutto questo è ben visibile agli occhi di tutti. Noi stiamo facendo quello che ci piace fare, si vede che tutti ci mettono l’anima e alla fine in campo, se non ci arriviamo a livello fisico, ci arriviamo come determinazione”.

Il suo gol di mercoledì è stato importante per il passaggio del turno, quello di ieri ha chiuso la partita. Il ruolo di Stefano Pondaco, come i suoi compagni esperti come lui, è anche quello di fare da “chioccia” ai ragazzi più giovani: “Anche loro stanno dando un bel contributo a tutti noi. Cavallaro, per esempio, ha qualità e personalità e ricordiamo che si tratta di un ragazzo del 2006. Quindi tutti loro stanno dimostrando che possono stare benissimo in questo ambiente”.