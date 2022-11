Calcio, Savona a -3 dalla vetta. Frumento: “Pronti rinforzi locali”, Cittadino: “Giovedì in Liguria”

Il Savona supera 2 a 0 il Città di Cogoleto e si avvicina al primo posto della classifica. I goal di Apicella e Quintavalle nel primo tempo hanno messo in discesa una partita che a tratti è stata di grande sofferenza visto che i locali di mister Granone sono andati vicinissimi al goal in più occasioni, colpendo anche tre legni. Sul fronte societario, invece, il presidente Massimo Cittadino annuncia l’arrivo in città: “Complimenti alla squadra. Sono risultato negativo al Covid, quindi giovedì sarò a Savona per l’incontro con squadra e sindaco di Altare”.

Tornando alla gara, mister Ermanno Frumento si tiene stretta una vittoria che consente alla squadra di stazione al terzo posto a soltanto tre lunghezze di distanza dalla capolista Quiliano&Valleggia. “Sono contento per il risultato e per l’abilità di capitalizzare le due occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo patito per la condizione atletica ma anche perché i nostri avversari in avanti hanno dei giocatori rapidi e di qualità. Temevo questa partita anche per il campo, che sembrava cemento armato”.

Giunti a dodici gare, anche per il Savona la condizione atletica sta migliorando nonostante non vi sia ancora una fissa dimora per quanto concerne gli allenamenti. Quello che pesa in questa fase, secondo l’allenatore, è il tardivo inizio della preparazione atletica. “Abbiamo una rosa ristretta che speriamo di implementare al più presto – commenta -. Patiamo il non aver fatto la preparazione. Come noi tante squadre hanno problemi di allenamenti. A noi manca un mese di fondo, un mese di preparazione. Abbiamo grande qualità e grande spirito di gruppo”.

Ancora in attesa dei due giocatori camerunensi – a questo proposito oggi i tifosi hanno sventolato una bandiera del Camerun – il Savona si guarda intorno anche per quanto concerne il mercato locale: “I contatti ci sono, cerchiamo di portare ragazzi validi e di categoria. Uomini che si possano inserire in questo splendido gruppo”. Da Roma gli fa eco Cittadino: “Ho chiesto al mister di fornire i nominativi dei giocatori locali da inserire in rosa, intendiamo vincere il campionato per dare un segnale forte alla piazza ma non escludiamo anche l’acquisizione di titoli sportivi per una più rapida scalata”.