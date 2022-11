Calcio: Sanremese-Vado 1-1, il gol di Di Renzo (VIDEO)

Sanremo. Nella quindicesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado ha pareggiato 1 a 1 in casa della Sanremese.

Al momentaneo vantaggio casalingo di Rizzo dagli sviluppi di una punizione (unico vero tiro in porta effettivo dei locali in tutta la partita) – a metà primo tempo – risponde in avvio di ripresa bomber Di Renzo. Al dodicesimo gol in campionato su tredici incontri disputati.

Derby ligure d’alta classifica quello che vedeva contrapposti i matuziani, secondi in graduatoria, e i rossoblu vadesi terzi (insieme al Ligorna) a sei lunghezze dai ponentini. Un pareggio che, nella sostanza, scontenta tutti. Tra le due litiganti, gode infatti il Sestri Levante, sempre più lanciato al comando del campionato.

La Sanremese, eterna candidata al salto di categoria, scivola infatti a – 8 dalla vetta. Il Vado, di contro, si deve accontentare di un punto in una partita nella quale ha creato i presupposti per poter portare a casa l’intera posta in palio, pur tuttavia non riuscendovi.

Nel primo tempo, seppur chiuso degli ospiti sotto di una rete, si segnalano almeno infatti tre grosse occasioni per la squadra del presidente Franco Tarabotto, nelle quali il portiere di casa Tartaro è stato provvidenziale. Al netto di un Cirillo (omologo vadese) attento, ma di fatto – gol incassato a parte – inoperoso.

Nella ripresa il Vado riagguanta subito il pareggio. E avrebbe almeno un altro paio di grosse opportunità per ribaltare la contesa , ma Tartaro dapprima si oppone nuovamente su Lo Bosco. E, al termine di un contropiede, un tiro in diagonale Di Renzo sibila di un nulla alla sinistra del palo.

Il Vado rimane così terzo, salendo a 26 punti, mentre il Bra dietro rintuzza. La sorprendente capolista Sestri Levante vince ancora (decimo successo di fila); battendo il Gozzano sale a ben 40 punti e vola a un siderale + 14 dai vadesi. + 8 rispetto la Sanremese seconda.

Domenica prossima la squadra allenata da mister Didu ospiterà i lombardi del Legnano.

1-1, Di Renzo (47° minuto)