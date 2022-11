Calcio, Promozione. La webcronaca live di Baia Alassio vs Campese

BAIA ALASSIO 0 VS CAMPESE F.B.C. 0

36’ Repentine le volate degli attaccanti della Baia che stanno sfiancando la difesa della Campese, come anche le moltitudini occasioni sprecate durante il match che mantengono il risultato incollato sullo 0 a 0

30’ Primo ammonito anche per la Baia, giallo per Tornago

25’ Altra super chance sfumata: Morabito serve in mezzo Tesoro che, a porta vuota, preferisce prima controllare che calciare di prima, puntuale l’intervento di Deri che salva il risultato

24’ Che occasione per la Baia: Galassi nota lo scatto di Tesoro e lo serve con un filtrante da maestro, il numero 11 prova il tocco sotto dopo l’uscita del portiere, pallone fuori di pochissimo

19’ Altro brivido, questa a favore della Campese: primo corner, pallone che spiove fuori area, Marchelli in corsa prova il siluro, deviato tempestivamente dal difensore. Nel secondo, altra ribattuta che finisce con una conclusione ampiamente fuori dallo specchio

17’ Baia vicina al gol: Morabito penetra in area e serve in mezzo Galassi che a porta scoperta non riesce a depositarla in rete

14’ Partita per il momento comandata dalla Baia Alassio: difesa rocciosa che respinge ogni tentativo offensivo ospite e contropiedi fulminei laterali che finiscono sempre nell’area avversaria

10’ Prima ammonizione della gara, giallo a Nanta per intervento scomposto ai danni di Galassi. Calcio di punizione dal limite: pallone lento e fuori di poco

7’ Tunnel di Morabito ai danni di Deri che lancia Tesoro, proprio il numero 11 prova la conclusione a giro che esce di un soffio

3’ Ottima percussione laterale di Galassi che entra in area e prova il passaggio per il compagno. Il portiere è bravo a rimpallare e Odasso tenta la conclusione da fuori area, pallone alto di molto

1′ Si comincia, pallone ai padroni di casa

PRIMO TEMPO

Alassio. Benvenuti alla webcronaca live di Baia Alassio vs Campese. Oggi scontro di bassa classifica, ultima contro penultima, per cercare di capovolgere il senso di marcia di questa prima parte di campionato, almeno per una delle due compagini. Per la Baia già un piccolo “twist”: i tecnici Bella e Testini, dopo una vittoria e tre pareggi in campionato su 10 partite, rassegnano le proprie dimissioni e cedono il testimone a Massimelli: prima partita al Ferrando per lui, seconda su questa nuova panchina. Riuscirà l’ex allenatore del Ceriale B a cambiare il senso di marcia? Già oggi una prova importante, la vincitrice recupererebbe punti fondamentali per allontanarsi dalla garantita retrocessione, soprattutto per i gialloneri che, attualmente, sono proprio classificati ultimi.

Le squadre stanno per fare il proprio ingresso in campo, ecco le formazioni ufficiali:

Baia Alassio: 1 Pampararo, 2 Combi, 3 Bertozzi, 4 Cavassa, 5 Bianco, 6 Griffini, 7 Galassi, 8 Odasso, 9 Morabito, 10 Tornago, 11 Tesoro. A disposizione: 12 Hazizi, 13 Sgrò, 14 Negroni, 15 Bane, 16 Abate, 17 Gould, 18 Fotia, 19 Rossi, 20 Primoceri. Allenatore: Massimelli.

Campese: 1 Balbi, 2 Nanta, 3 Deri, 4 Baldi, 5 Bonanno, 6 Pastorino P, 7 Pestarino, 8 Marchelli, 9 Pastorino L, 10 Criscuolo, 11 Travo. A disposizione: 12 Calizzano, 13 Bassi, 14 Arrache, 15 Lechiara, 16 Tobia. Allenatore: Meazzi

Arbitra il signor Andrea Fanciullacci della sezione di Savona, coadiuvato da Luis Xavier Bautista Romero della sezione di Genova e Marco Pozzi della sezione di Imperia.