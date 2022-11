Calcio, Prima Categoria. Pareggio aspro per il Pontelungo, ottima partita degli ingauni

PONTELUNGO 0 VS CAMPOROSSO 0

95’ E finisce qua, un punto a testa e classifica che al vertice rimane invariata. Ottima prova per il Pontelungo, partita tecnicamente è tatticamente giocata meglio dai padroni di casa

90’ Ammonito Gerini per un brutto fallo a centrocampo. Subentrano poi Paltrinieri ed Enrico per Guardone e Schiano. Assegnati 5 minuti di recupero

87’ Ammonito Grifo

85’ Caputo calcia da 30 metri, pallone preciso ma portiere piazzato perfettamente e nega la gioia del gol al subentrato

84’ Che occasione per Sfinjari: Caputo pennella per il numero 10 che si divora il gol, pallone che esce di un niente

79’ Doppio cambio per il Pontelungo: fuori Badoino ed Alizeri per Gerini e Caputo

77’ Ennesimo brivido per la difesa ospite: Sfinjari serve Chariq, scarta un avversario e calcia di controbalzo, pallone fuori di uno spillo

72’ La partita è completamente nelle mani della squadra di Zanardini, quasi pari a zero le incursioni in area del Camporosso

72’ Primo cambio per i padroni di casa: esce Delfino per Chariq

70’ Quarto cambio ospite: fuori Giovinazzo per Piana

68’ Terzo cambio ospite: fuori Bosio per Celi

68’ Che occasione per il Pontelungo: Sfinjari vede Delfino che calcia, palla ribattuta nel cuore dell’area e Guardone spreca una palla ghiottissima

65’ Reo un fallo di gioco da parte di Daddi, la partita adesso è letteralmente scoppiata, il nervosismo fa da padrona. L’arbitro ammonisce Latella per un brutto fallo

60’ Continue incursioni del Pontelungo, la difesa del Camporosso regge però molto bene, respingendo ogni assalto offensivo

57’ Secondo cambio per gli ospiti: esce Luci per Crudo

55’ Salgono le torri per il calcio d’angolo, colpisce però il più basso: Alizeri non trova il gol di un soffio

53’ Primo cambio del match: dentro Marcucci per la punta Caccamo

50’ Continui scambi palla a terra per il Pontelungo, decisamente sono padroni del match. Camporosso che è rientrato molto spento dagli spogliatoi e sta soffrendo molto il palleggio ingauno

47’ Guardone si infila centralmente, la difesa aveva lasciato un buco in mezzo, serve Daddi che calcia: niente da fare, fuorigioco

45’ Si ricomincia, palla per il Camporosso

Secondo Tempo

45’ E si conclude qua il primo tempo. Prima frazione di gioco conclusa sulla 0 a 0, primo tempo equilibrato con un po’ più di sofferenza per gli ospiti

44’ Allo scadere ecco una delle poche azioni del Camporosso, diverse carambole in area e pallone che viene poi buttato verso il centrocampo dalla difesa

41’ Un super Daddi si guadagna un ottima punizione: parte dall’esterno e rientra centralmente, al limite dell’area viene atterrato. Sul pallone si presenta proprio Daddi che calcia troppo centrale

37’ Altre due super occasioni per il Pontelungo: Delfino calcia potentissimo e Frenna è bravissimo a mandare in corner. Sugli sviluppi del calcio da fermo, Daddi colpisce da pochi passi e spacca la traversa

33’ Grossa chance per il Pontelungo: Sfinjari calcia da pochi passi, palla fuori di un niente

31’ Fallo in attacco di Delfino per il recupero di una palla alta e si innesca una zuffa. Grosse le recriminazioni da parte della panchina ospite nei confronti di Battiato per alcune decisioni, partita molto sentita e nervosa

27’ Ancora il Pontelungo, Alizeri ferma il contropiede e vede Badoino, il centrocampista serve Guardone che calcia alle stelle

25’ Brutto fallo su Daddi, sulla punizione Guardone tira un missile che si spegne sulla barriera, palla recuperata dal portiere

23’ Sugli sviluppi di una rimessa laterale, stessa situazione di prima, Badoino calcia meglio in questa situazione, il pallone esce ugualmente di pochissimo

22’ Ammonito Cordì per un brutto fallo su Vignola

18’ Il Pontelungo ha in mano il pallino del gioco e si sta rendendo molto pericoloso. Negli sviluppi di una azione laterale, la palla schizza fuori area e Badoino tenta il tiro di controbalzo da fuori: pallone alle stelle

14’ Il Pontelungo è molto ostico nelle ripartenza: uno due tra Sfinjari e Alizeri, quest’ultimo mette la palla in mezzo che viene ribattuta proprio sul numero 10 di casa, controllo e tiro che finisce alto

11’ Roascio riesce a contenere benissimo la ripartenza camporossina, attaccante lanciato a rete forse in posizione di fuorigioco

7’ Azione importante per Cordì che riesce a dribblare 3 giocatori sul laterale e provare la conclusione, pallone sporcato da Roascio che manda in corner. Alla battuta, palla raccolta da Breewuer che lancia e trova Sfinjari che serve Daddi: conclusione al volo del 9 che finisce di molto a lato

5’ Ammonito per intervento scomposto Giovinazzo. Sulla punizione bene lo schema che libera Vignola e lo porta al tiro che viene raccolto facilmente da Frenna

3’ Parte subito bene il Camporosso, incursione centrale di Bosio che viene atterrato al limite, interventi regolare per l’arbitro

1′ Partita iniziata, palla per il Pontelungo

Primo Tempo

Albenga. Buonasera a tutti e benvenuti alla cronaca live di Pontelungo vs Camporosso. Partita molto importante per la classifica, la quale potrà rivelare scenari futuri per l’andamento del campionato. Il Camporosso, squadra più informa del campionato, si presenta all’Annibale Riva con 6 vittorie su 6 partite, difesa migliore del campionato con un solo gol subito e la concezione di fare suo questo campionato di Prima Categoria. Attenzione però ai padroni di casa, con numeri offensivi da capogiro: 27 gol segnati e primo attacco del campionato, 3 squadre su 6 battute col risultato di 7-0, 0-7 e 7-1: dati alla mano, questa partita potrà solo che farci divertire.

Il Camporosso, dopo 6 partite, è già lanciato verso la vittoria finale: batterli oggi sarà un colpo ghiottissimo e permetterebbe alla squadra di Zanardini di accorciare, oltre che sulla prima in classifica, sulla San Francesco che, in settimana, ha vinto il ricorso contro il Vadino, aggiudicandosi automaticamente la partita a tavolino e posizionandosi seconda. In caso di vittoria ospite, sarà molto complicato per tutti gli altri club raggiungere la vetta, scanso un rovinoso scivolone camporossino.

Le squadre stanno per entrare in campo, ecco le formazioni ufficiali:

Pontelungo: 1 Breeuwer, 2 Alizeri, 3 Schiano, 4 Roascio, 5 Calandrino, 6 Vignola, 7 Delfino, 8 Badoino, 9 Daddi, 10 Sfinjari, 11 Guardone. A disposizione: 12 Ferrari, 13 Enrico, 14 Gerini, 15 Piotto, 16 Caputo, 17 Paltrinieri, 18 Biraghi, 19 Perrier, 20 Chariq. Allenatore: Zanardini.

Camporosso: 1 Frenna, 2 Giovinazzo, 3 Cordì, 4 Serra, 5 Scortichini, 6 Latella, 7 Monteleone, 8 Luci, 9 Caccamo, 10 Grifo, 11 Bosio. A disposizione: 12 Zunino, 13 Celi, 14 Tofanica, 15 Arena, 16 Piana, 17 Marcucci, 18 Siberie, 19 Crudo, 20 Manago. Allenatore: Luci.

Arbitro: Simone Battiato della sezione di Genova