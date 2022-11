Calcio, Pietra. Pisano guarda avanti dopo l’eliminazione in Coppa Italia: “Testa al campionato per vincere”

Carcare. “Il risultato è assolutamente quello giusto. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di vincere, però anche far giocare dei ragazzi che avevano giocato poco o nulla finora. Era giusto, quindi, lasciare loro spazio per questa occasione e qualche risposta la ho avuta. Siamo chiaramente dispiaciuti per com’è andata ma abbiamo tratto le indicazioni di cui avevamo bisogno, tanto più vedendo la formazione della Carcarese che era assolutamente competitiva”.

Così è iniziato il commento di Mario Pisano dopo la sconfitta in casa della formazione allenata da Loris Chiarlone per 2-0. Tra una decina di giorni ci sarà la sfida in campionato e il tecnico andorese, sottolineando la stima per il suo giovane collega, si aspetta un altro copione: “Non credo che Loris confermerà le stesse identiche mosse di questa sera – sorride – siccome so che lui lavora bene e si è vista una squadra con un senso in campo. Sarà sicuramente un’altra partita“.

E allora per i biancocelesti è tempo di ritornare al De Vincenzi per preparare al meglio la trasferta contro la Campese, cercando di dare ulteriore continuità al buon periodo di forma. I genovesi sono avversari da non sottovalutare: “Partita difficile dal punto di vista ambientale, so che si tratta di un campo tosto e di una squadra agguerrita. Ci metteremo a prepararla nel miglior modo possibile per andare a vincerla, cercando di recuperare degli infortunati che sono fondamentali per il nostro percorso. Mi ricordo la gara di sei anni fa e fu difficilissimo affrontarli. Però noi abbiamo l’obbligo di entrare in campo per cercare di vincere ogni partita, senza scappare dalle nostre responsabilità”.