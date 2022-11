Calcio, l’appello di un arbitro savonese al Comune di Savona: “Aiutate la classe arbitrale, anche noi non riusciamo ad allenarci”

Savona. Domenica scorsa, al termine di Savona-Albissole, i giocatori biancoblù più rappresentativi si sono schierati davanti alle telecamere per poter lanciare un messaggio rivolto direttamente all’intera comunità savonese.

Il video è stato diffuso e dal Comune sono arrivate le prime reazioni, dall’assessore Rossello fino ai consiglieri dell’opposizione. Ma oggi c’è stato un altro appello proveniente da un’altra categoria calcistica: quella arbitrale.

Un fischietto savonese, che ha preferito rimanere anonimo, ha scritto quel che segue al nostro giornale:

“Ho letto dell’appello dei calciatori del Savona per allenarsi al Bacigalupo, anche io vorrei lanciarne uno.

Spesso noi arbitri siamo sotto accusa di non essere allenati, ma al momento siamo costretti ad allenarci su un pezzettino di campo alla Natta di Celle in mezzo alle altre squadre, avendo magari 10 metri quadrati di spazio.

Nel caso in cui si dichiari agibile il Bacigalupo, non sarebbe giusto che, come il comune di Chiavari fornisce il Campo Comunale alla sezione di Chiavari, anche noi venissimo in qualche modo aiutati dal comune, per poter avere arbitri adeguatamente allenati per dirigere al meglio le gare dei vari campionati?

A me sembra che, rispetto ad altre realtà, il comune sia spaventosamente indietro. Non appartenendo a nessuna società, sarebbe giusto che fossimo aiutati anche noi, come avviene da molte altre parti”.