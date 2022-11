Calcio, l’Albenga riprende a vincere contro il Busalla. Chiarlone: “La partita più bella”

Albenga. Dopo la sconfitta spezzina è arrivata subito la vittoria in casa contro il Busalla.

Il DG bianconero Cristiano Chiarlone ha particolarmente apprezzato ciò che ha visto in campo e sugli spalti: “Partita più bella come qualità di gioco espressa e cattiveria agonistica, siamo stati veramente bravi. L’obiettivo di quest’estate era far tornare entusiasmo in città e siamo molto orgogliosi di questa empatia che si è creata“.

La prossima partita dell’Albenga sarà contro il Finale, uno scontro con il recente e lungo passato di Pietro Buttu.