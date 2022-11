Calcio, la Sezione AIA di Savona si dissocia dall’appello del suo tesserato: “Siamo finiti in una polemica non cercata e non voluta”

Savona. Dopo la replica della società Celle Varazze all’arbitro che, decidendo di rimanere anonimo, ha auspicato che il Bacigalupo, al momento chiuso, possa essere utilizzato anche per gli allenamenti dei fischietti savonesi i quali, sempre secondo il direttore di gara, sarebbero costretti ad allenarsi in spazi risicati presso lo stadio “Olmo Ferro” di Celle Ligure, ne è arrivata una nuova da parte del presidente della Sezione AIA di Savona, Simone Robba.

Nel ringraziare il sodalizio biancoblù per la sua accoglienza, il presidente si è dissociato a nome della sezione riguardo a ciò che è stato dichiarato da un proprio membro che, come detto, ha voluto restare nell’anonimato.

La nota di Robba:

“La SEZIONE A.I.A DI SAVONA, da me rappresentata quale suo Presidente, si dissocia completamente da quanto dichiarato da questo ANONIMO arbitro savonese e non si riconosce in alcun modo in quanto ivi asserito. Il solo fatto che la firma sia anonima già fa capire la nullità di quanto scritto.

Da parte nostra, dobbiamo solo ringraziare i gestori dell’impianto sportivo Natta Olmo di Celle Ligure e tutti gli allenatori e dirigenti delle società calcistiche che si allenano nei nostri stessi orari e che, con grande spirito di collaborazione, ci hanno sempre permesso di poter svolgere le nostre sessioni di allenamento.

Desidero ringraziare, in particolar modo, il sig. Marco Beltrame per la costante e continua disponibilità dimostrata nei nostri confronti: per noi, l’impianto di Celle Ligure è una soluzione ideale, soprattutto in una provincia povera di impianti sportivi ma con molti giovani praticanti.

Anche noi arbitri subiamo uno stato di fatto, così come la quasi totalità delle squadre della provincia: e ci adeguiamo alla situazione grazie soprattutto al Celle Varazze ed in precedenza al Riviera del Beigua e al Celle.

Il nostro obiettivo è sempre quello di mettere gli arbitri nelle migliori condizioni per poter andare in campo, mettendo a loro disposizione un campo di allenamento ed un preparatore atletico per tre volte alla settimana e facendo sempre una costante formazione in sede: speriamo che l’attuale possibilità del doppio tesseramento (che permette fino al compimento dei 18 anni di essere contemporaneamente un giocatore tesserato e anche un arbitro) ci porti nuove leve, che possano così continuare ad allenarsi alla Natta di Celle.

Siamo finiti, nostro malgrado, in una polemica non cercata e non voluta, solo per colpa di un anonimo“.